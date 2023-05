Cento poesie Il tempo e le parole di Lucia

"Sfiorisce la stipa alta sul sentiero del bosco e le spore nevicano sui miei piedi di polvere. Nel settembre muore l’estate di fiori e grani dorati. E nell’aria passano gli ultimi voli. Stagione della mia vita. Alzo polvere che attende la pioggia. Cammino la libertà degli anni di un autunno ormai certo. Sfiorisce la stipa alta sul sentiero del bosco e le spore nevicano il bianco delle mie mani e dei capelli".

Lo struggimento del tempo che passa, la nostalgia e il soffermarsi lieve sulle piccole meraviglie della natura sono i temi a lei cari e sono condensati in questa poesia che, fra le cento liriche pubblicate nella raccolta, è una di quelle che dà il titolo all’ultima opera letteraria di un’artista dalle infinite espressioni. Lucia Focarelli Bugiani si presenta ai suoi lettori con un libro che ha una veste grafica raffinatissima. Si intitola "Il mirto il gelsomino la stipa. Il tempo e le parole". Sarà presentato sabato 20 maggio alle ore 17 nella sala degli Istituti Raggrupapti, con ingresso dal vicolo del Malconsiglio, che si innesta sulla via del Can Bianco, nel centro della città. Accanto a Lucia ci saranno il giornalista Maurizio Gori, la professoressa Francesca Vattiata, il libraio Luca Bonistalli, il pittore Edoardo Salvi, che ha curato la pubblicazione, mentre le letture saranno affidate a Sandra Tedeschi. Qualche parola va assolutamente spesa per l’idea grafica di Salvi che ha selezionato, per la copertina e le pagine interne, una serie di frammenti dei dipinti di Lucia, tra quadri e miniature, che vanno a comporre un suggestivo mosaico nella pregevole impaginazione di Nilo Benedetti. La stampa è quella della GFPress di Masotti. Le poesie attraversano la vita di Lucia, che è nata a Piscinas, in Sardegna, il 20 gennaio del 1942 e abbracciano un periodo che va dal 1960 al 2023. Alcune sono tratte dal libro “La Treggiaia“ con cui vinse il Ceppo, nel 1999.

"Alla presentazione – ci ha detto l’autrice – porterò il trofeo con cui sono stata premiata, un ceppo con rametti in lamina d’oro. I tre fiori che ho scelto per il titolo hanno tutti un significato profondo per me: il mirto è la terra dove sono nata, il gelsomino è il profumo orientale che amo di più e accompagna la mia vita. La stipa, quando sfiorisce, diventa polvere...".

La poesia, per Lucia Focarelli Bugiani, non è che una sfaccettatura di una personalità che ha fatto dell’arte tutta la sua essenza: è scrittrice (anche di gialli), drammaturga, pittrice di icone e codici miniati, è scenografa, è stata per tanti anni regista di spettacoli per bambini. E’ musicista: a settant’anni ha iniziato a studiare organo. E’ stata curatrice delle mostre e dell’opera del suocero, un pittore della caratura di Pietro Bugiani. E’ stata una grande viaggiatrice. Nel cuore, per sempre, il Tibet e l’India, dove è stata, da sola, per un mese e mezzo: "Quelli sono viaggi che trasformano. Dopo la vita non può più essere quella di prima. Questo nuovo libro è per me una festa grande, un traguardo. Il lavoro di una vita alla ricerca della bellezza, piluccando ovunque, perchè della vita io sono ghiotta".

lucia agati