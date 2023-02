Cento nuovi alberi lungo via Marini e aree limitrofe

Conclusa da alcuni giorni la messa dimora di un centinaio di piante, tra specie ad alto fusto e arbusti da bacche, lungo via Marini e aree a verde limitrofe. L’intervento di piantagione portato avanti dal Comune di Pistoia ha l’obiettivo di riqualificare e adornare l’area, potenziando il patrimonio arboreo cittadino e compensando l’abbattimento, avvenuto nei mesi scorsi, di una trentina di alberature che si era reso necessario sul viale a seguito delle attività di monitoraggio e valutazione di stabilità svolte dai tecnici. Al momento è in corso la realizzazione degli impianti di irrigazione. La collocazione di nuove piante si inserisce all’interno del “Programma di sostituzione delle alberature” che l’ufficio del Verde pubblico ha attuato, tenendo conto del censimento del verde e dell’età degli alberi. L’obiettivo a medio-lungo termine è rinnovare in modo funzionale il patrimonio arboreo e aumentare gli standard di sicurezza. "Se abbattere le piante qualificate in classe D, e quindi pericolanti e malate, è un obbligo di legge – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore al verde –, sostituirle e metterne a dimora di nuove è un grande piacere, oltre che un dovere morale nei confronti delle future generazioni. Con questo intervento aumentiamo la dotazione verde della città, tra l’altro triplicando il numero di piante rispetto a quelle tolte in quest’area, e andiamo a ricreare alcuni filari alberati, oltre a nuove macchie arbustive".

Nelle aree laterali alla viabilità di via Marini e nelle pertinenze del parcheggio di via delle Olimpiadi sono stati posizionati oltre cinquanta alberi ad alto fusto. La scelta è ricaduta su specie arboree che possono mitigare l’inquinamento atmosferico e acustico, che sono alla base della qualità della vita.