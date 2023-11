Cento libri per combattere gli stereotipi

Cento libri in regalo per educare al rispetto. È l’iniziativa che il comune di Pieve a Nievole organizzato alla scuola media Galilei. Il Comune donerà questi volumi, i cui titoli sono stati condivisi con gli insegnanti, per riflettere sulla violenza di genere. "I libri entreranno a far parte del patrimonio della biblioteca scolastica – fa sapere il sindaco Gilda Diolaiuti – per diventare parte sostanziale di un percorso formativo destinato ogni anno ai ragazzi, strumenti utili ad aprire un dibattito in classe sul tema e ad assimilare il valore fondamentale del rispetto come regola di vita e contro ogni forma di violenza".E stasera alle 21, al centro sociale comunale di Pieve, verrà presentata un’opera sulla violenza di genere nello sport.