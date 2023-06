Cento candeline

Un traguardo importante, che merita un festeggiamento speciale: Odetta Chiti di Quarrata ha compiuto 100 anni, un compleanno indimenticabile per lei e per tutte le persone che le vogliono bene. E’ tanto l’affetto e la gratitudine da parte di figli e nipoti, per questa sua presenza costante e amorevole nella loro vita. A festeggiarla orgogliosi della sua tempra e della sua forza sono i figli Gabriele e Gabriella Bellini, la nuora Ilenia e i nipoti Monica, Yuri, Tommaso, Mario Emmanuel e Mirko. A porgerle gli auguri con una pergamena ricordo anche il sindaco Gabriele Romiti con tutta l’amministrazione comunale di Quarrata. Auguri anche da parte della nostra redazione.