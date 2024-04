"Cent’anni di boschi e di Serperi"

A pochi mesi dal centenario della promulgazione del Regio Decreto Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, noto anche come Legge Serpieri, l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Pistoia e l’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese presentano il convegno "1923-2023 Cent’anni di boschi e cura delle Montagne" che si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 aprile, nella sede dell’Ecomuseo, Palazzo Achilli, (Piazzetta Achilli 7, Gavinana, San Marcello Piteglio). Due giorni di dibattiti per approfondire l’impatto della Legge nell’ordinamento forestale italiano. Il convegno sarà coordinato dal presidente dell’Ordine e direttore dell’Ecomuseo, Lorenzo Vagaggini, e sarà aperto dal sindaco di San Marcello Piteglio, e presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, dal presidente della Federazione ordini agronomi e forestali della Toscana, Alessandro Trivisonno, dal vicepresidente del consiglio nazionale dottori agronomi e forestali, Renato Ferretti, e dal referente per la Regione Toscana, direzione e agricoltura e sviluppo rurale, Sandro Pieroni. L’evento è realizzato in collaborazione con Associazione Storia e Città-Pistoia, Archivio di Stato di Pistoia, Accademia dei Georgofili- Firenze, Gruppo Carabinieri Biodiversità di Pistoia, Gruppo Carabinieri Forestale di Pistoia, Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (UCAP) e Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (Unifi). Appuntamento venerdì 12 a partire dalle 16 e sabato 13 a partire dalle 10. Saranno riconosciuti fino a 0,75 crediti formativi per i dottori agronomi e forestali che parteciperanno. Per maggiori informazioni, contattare il Numero Verde Ecomuseo 800 974102 o consultare il sito www.ecomuseopt.it