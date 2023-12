Cena di solidarietà per gli alluvionati

Cena di solidarietà a sostegno dei comuni alluvionati e delle famiglie che hanno subito danni, questa sera al circolo Arci Gramsci della Catena di Agliana. La cena inizierà alle 19.30 e prevede antipasto, pizza e bevuta: la quota è di 15 euro. Si può prenotare scrivendo o chiamando al 342.3791179. Nell’occasione si ritroveranno anche tanti volontari e volontarie che in seguito all’alluvione hanno contribuito ad aiutare famiglie, aziende, associazioni ed enti sul territorio. "Sarà un momento importante – dichiara Guido Del Fante, vicepresidente del circolo – perché ci ritroveremo per continuare a condividere quel senso di comunità che è uscito durante le settimane a seguito dell’alluvione. I volontari e le volontarie saranno presenti anche per raccontare la loro esperienza. Il ricavato sarà devoluto alle zone colpite, come contributo di vicinanza".

p.s.