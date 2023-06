Cena con la ex dopo il codice rosso Lui subito arrestato dalla polizia

Erano a cena con gli amici in un ristorante a ridosso del centro storico. Niente di male, apparentemente, peccato che lui fosse stato raggiunto, su richiesta della Procura, da un provvedimento del giudice di allontanamento e divieto di comunicazione nei confronti della stessa giovane donna che sedeva al suo fianco e che, qualche tempo prima aveva denunciato il compagno per violenze, attivando così il codice rosso e tutta la rigorosa procedura che ne consegue. Ma davanti al ristorante è passata una Volante della questura, i poliziotti hanno riconosciuto il giovane ed è scattato l’arresto obbligatorio per la violazione delle prescrizioni del giudice.

All’origine di tutto questo, secondo quanto abbiamo appreso nella giornata di ieri, il fatto che tra i due giovani ci sarebbe stata una rappacificazione.

Ma il codice rosso, nato per tutelare le vittime di violenza, una volta attivato, procede su binari che niente hanno a che vedere con il "fare pace".

E’ la seconda volta, in poche settimane, che la violazione avviene in circostanze simili. La volta precedente la vittima, dopo aver denunciato il compagno per le botte subìte, lo aveva richiamato a casa e lui c’era andato, violando anche in quel caso i divieti a cui era sottoposto e finendo in carcere.

Una situazione nuova questa che sta affiorando negli uffici dell’autorità giudiziaria dove si fa di tutto per tutelare l’incolumità delle donne.

