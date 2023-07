Celestino Mancini, un'odissea burocratica che dura da 5 anni

Due multe prese nello stesso tratto di strada più di cinque anni fa nel comune di Fiumicino. Sanzioni regolarmente pagate nei successivi quindici giorni, che però continuano a bussare all’indirizzo di Celestino Mancini, residente nel comune di Serravalle e che ormai da anni combatte contro il disguido burocratico che lo assilla. In pratica quattro giorni fa nella sua cassetta postale, è arrivata addirittura la cartella esattoriale di circa quattrocento euro per saldare quelle stesse multe che Mancini ha pagato con regolarità. "Parliamo del 2017 – spiega disperato –. Mentre andavo all’aeroporto di Roma, ho superato di poco il limite di velocità e dopo circa tre mesi ho ricevuto a casa le multe da pagare. Si trattava di due sanzioni, perchè in quel tratto di strada erano presenti due autovelox a distanza di poche centinaia di metri. Per ottenere lo sconto del quindici per cento – continua Mancini – ho pagato nei primi quindici giorni dalla ricezione della notifica e lì credevo di aver fatto il mio dovere".

Ma proprio da quel giorno è iniziata l’odissea. Al sistema comunale di Fiumicino non risultano i pagamenti e quindi da anni continuano ad inviare prima solleciti e poi, ora, la notifica delle agenzie delle entrate del mancato pagamento. "Al primo invio di sollecito – tuona Mancini – ho incaricato un mio parente avvocato di inviare una Pec con le ricevute di pagamento e così è stato fatto. Nessuno ha risposto dal Comune alla Pec ma credevamo che in questo modo, per tacito assenso, la questione fosse risolta e invece, – aggiunge esasperato – qualche giorno fa mi arriva la cartella esattoriale dell’agenzia delle entrate. Da poche decine di euro mi trovo a debito circa 400 euro di sanzione, con tutte le maggiorazioni del caso." Vani i tentativi dell’uomo e del suo avvocato di chiamare il Comune, ai numeri indicati nei siti istituzionali nessuno risponde".

"Sto spendendo, da anni, gran parte del mio tempo a rivendicare la mia correttezza – conclude con amarezza Celestino Mancini –. Non è possibile che un cittadino che paga regolarmente due sanzioni non riesca a parlare con nessuno che dia lui una spiegazione sul fatto che al Comune di riferimento non risultino due multe regolarmente pagate. Continuerò a far valere i miei diritti con il mio avvocato ma è un obbligo morale per me, denunciare pubblicamente una situazione assurda che si trascina da anni. Non è possibile trovarsi, nel 2023, in una situazione del genere".

Michela Monti