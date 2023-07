"C’è una perdita in zona" Poi fa razzia di soldi e oro Anziani rapinati in casa

Ha finto di controllare il contatore dell’acqua, che come sempre è all’esterno della casa, proprio accanto al cancelletto della villetta bifamiliare. Poi, passato qualche minuto ha suonato al citofono e ha chiesto di poter entrare in casa. "Sono un inviato da Publiacqua. C’è una perdita d’acqua nella zona, stiamo controllando tutte le case". E i due, marito e moglie, settantuno anni lui, sessantotto lei, disabile, hanno aperto. Una volta entrato in casa, il finto ispettore, ha usato un altro trucchetto per distrarre le sue vittime, probabilmente spruzzando uno spray che ha diffuso in pochi secondi un cattivo odore nell’appartamento. "Vedete, è colpa del guasto. Ora si controlla l’impianto e si sistema". Ma era solo un diversivo per tenere occupata la coppia, e fare razzia di contanti e oro. Ed è quello che l’uomo, dopo essersi finto ispettore di Publiacqua, ha fatto, portando via tutto quello che di prezioso c’era nella casa: contanti e gioielli.

Il colpo in pieno giorno, poco dopo le 11,30 in una villetta bifamiliare dietro la farmacia comunale del viale Adua. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa degli anziani, dopo aver sentito le loro grida di aiuto. Il padrone di casa, infatti, è stato il primo a rendersi conto di ciò che stava accadendo e a gridare. Sembra che l’uomo abbia anche tentato di fermare il malvivente, il quale non avrebbe esitato a spintonare marito e moglie, prima di fuggire via.

Alle urla dell’anziano, sono subito accorsi i vicini, temendo che si trattasse di un malore. Ma, nel frattempo, il ladro era scappato a bordo di una moto, probabilmente con un complice che lo attendeva fuori dalla casa. "E’ stato terribile – raccontano i vicini di casa –. Marito e moglie erano sconvolti, non si capacitavano di come fosse stato possibile. In pochi minuti erano stati portati via tutti i contanti e i gioielli presenti in casa. Nel fuggire, quell’uomo li ha anche strattonati". Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Pistoia e il personale del 118.

Poi, marito e moglie, nel pomeriggio sono andati a formalizzare la denuncia ai carabinieri. Lei ancora sconvolta, ha chiesto di essere accompagnata in ospedale, per controllare il braccio, che risultava gonfio. Ora in tutto il quartiere c’è grande apprensione: è una zona dove vivono anziani, anche soli, e l’episodio di ieri ha creato un grande timore per la loro sicurezza.