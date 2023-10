C’è un nuovo sacerdote. In arrivo tre seminaristi. Ma la Diocesi fa i conti col calo delle vocazioni

"Non c’è ancora una data precisa, ma nei prossimi mesi, probabilmente all’inizio del nuovo anno, avremo in Diocesi l’ordinazione di un nuovo sacerdote, Andrea Torrigiani, che al momento è diacono". Ad annuncialo è don Ugo Feraci, rettore del Seminario vescovile di Pistoia. Le ultime ordinazioni sacerdotali nella Diocesi pistoiese risalgono al 25 settembre 2022, quando nella Cattedrale di San Zeno gremita di fedeli vennero ordinati presbiteri Maximilien Baldi e Alessio Biagioni. Andrea Torrigiani, nato il 20 dicembre 1991 a Pistoia, è cresciuto nella fede in famiglia (il padre Fabio, è diacono permanente) e frequentando la vita parrocchiale, prima a Vicofaro, poi a Momigno, dove si era trasferito con i suoi. Dopo il diploma ha lavorato come cuoco, e poi nel settore delle assicurazioni. Nel settembre 2016 è entrato nel Seminario a Pistoia e ha avviato gli studi a Firenze presso la Facoltà teologica dell’Italia Centrale, dove sta completando la specializzazione in teologia biblica.

"Altre novità relativamente alla situazione delle vocazioni nella nostra realtà diocesana – riprende don Feraci – riguardano coloro che l’anno scorso erano nell’anno propedeutico e che quest’anno hanno iniziato l’anno del seminario, per cui al momento per la Diocesi di Pistoia ci sono tre seminaristi a Firenze, che si stanno preparando per il presbiterato, cioè a diventare sacerdoti. Chiaramente l’iter verso il presbiterato prevede vari passaggi dall’ammissione agli ordini, passando poi ai vari ministeri come il lettorato, l’accolitato e infine il diaconato. Per chi si prepara al sacerdozio – spiega don Feraci – questi ultimi sono passaggi propedeutici al servizio presbiteriale, che aiutano ad orientarsi nei servizi e ad acquisire quella sensibilità che è richiesta al presbitero". La Diocesi pistoiese comprende 15 comuni della Toscana settentrionale, estesi su tre province diverse: Pistoia, Prato e Firenze.

Nel 2019 contava 210.900 battezzati su 215.230 abitanti. Il territorio si estende su 821 chilometri quadrati ed è suddiviso in 16 vicariati, per un totale di 160 parrocchie. Attualmente la Diocesi di Pistoia conta un centinaio di sacerdoti. L’età media avanzata dei preti in servizio e il numero non adeguato alle esigenze rimane un problema da risolvere. "Per limiti di età – riprende don Feraci – hanno lasciato il servizio da parroci don Marino Marini, che era parroco a Tizzana e Catena, nel comune di Quarrata, e adesso è venuto ad abitare in Seminario e dà una mano qui nel centro di Pistoia, nello specifico nella Basilica della Madonna dell’Umiltà; e poi don Ernesto Moro, che era invece parroco di Seano (Prato) e che al momento si è messo a disposizione della Diocesi, ma non è più in parrocchia. È chiaro la carenza di sacerdoti è un tema che sempre più si considera all’interno della riflessione del clero, ma anche nel percorso del Sinodo, che sarà chiamato a ripensare questa riduzione di presenza nelle parrocchie, magari con una maggiore collaborazione con i laici, anche attraverso assunzioni di responsabilità e di valorizzazione dei ministeri laicali, perché ci sono alcune cose che può fare il diacono, altre che può svolgere anche un ministro come l’accolito o il lettore. E poi bisogna riscoprire la vocazione battesimale: noi battezzati siamo tutti sacerdoti e profeti, quindi riscoprire il valore del battesimo è anche un riscoprire il protagonismo che dona il battesimo stesso".

Patrizio Ceccarelli