C’è La Fenice-Barga. Buggiano sfida Prato

C’è voglia di chiudere in bellezza il 2024 tra le squadre di serie D, maschile e femminile, tutte di scena oggi. Per la nona giornata d’andata del girone B di D uomini, la Zona Mazzoni prima della classe ospiterà il Dream Volley Pisa. Nell’undicesimo turno d’andata del girone B di D donne, il Pistoia Volley La Fenice, undicesimo a 9, affronterà Barga dalle 21 alla palestra Anna Frank. È desiderosa di riscatto la Lavachiara Buggiano, reduce da due sconfitte di fila senza raccogliere punti. Stasera, dalle 21.15 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, incontrerà l’Ariete Pallavolo Prato: sesta piazza con 18 punti per le portacolori valdinievoline, decima a 10 per le laniere.

G. B.