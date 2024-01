C’è il Pnrr per il turismo lento. Ciclovia del Sole, apre il cantiere

PISTOIA

Dovrebbe vedere la luce a breve l’inizio del cantiere per la realizzazione del tratto pistoiese della "Ciclovia del Sole", un’opera particolarmente attesa dal punto di vista paesaggistico e turistico, in chiave slow, nonché uno degli interventi principali sul territorio che sarà realizzato grazie ai fondi del Pnrr. Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata l’assegnazione dei lavori dei tre lotti del "Tronco 3" del tracciato, ovvero la parte che attraverserà l’Appennino, utilizzando la SP24 "Pistoia-Riola", per poi arrivare a Candeglia e proseguire lungo la piana per ricollegarsi alla SP5 Montalese dove, invece, prenderà il via il "Tronco 2" che porterà verso Prato e Campi Bisenzio per concludersi a Firenze.

Ci sono in ballo, in totale, poco più di due milioni di euro per andare a realizzare l’intero percorso: dei tre lotti, due se li è aggiudicati la Preve Costruzioni Spa di Roccavione, provincia di Cuneo, per un totale complessivo di oltre un milione per quel che concerne la stesa dell’asfalto, gli arredi più la segnaletica orizzontale e verticale (altri 62mila euro). Il lotto "B", relativo alle barriere per la sicurezza stradale, è andato alla Cadel Scarl di Napoli per un totale di 366.711 euro, tutto più Iva. Il tracciato della Ciclovia, sul territorio pistoiese, seguirà esattamente quello della SP24, condividendo la carreggiata col traffico veicolare (su di una strada con una mole di passaggi comunque bassa, almeno nel periodo invernale) ma comunque protetto e con le strutture necessarie: rastrelliere per le bici negli spazi di sosta e cartellonistica specifica oltre alla necessità di punti-ristoro e di accoglienza per coloro che la percorreranno nella sua interezza. Ricordiamo che la Ciclovia fa parte della rete "EuroVelo", ovvero un percorso ciclabile di oltre settemila chilometri che parte da Capo Nord ed arriva a Malta.

Sul versante italiano, la strutturazione è già ottima fra Verona e Bologna dove è stato riutilizzato parte del vecchio tracciato della linea ferroviaria. Da lì, poi, si sale verso l’Appennino da Riola passando nella riserva dell’Acquerino immergendosi in una natura selvaggia e seguendo il tracciato della SP24 che sarà, in parte, ridisegnato e ristretto di carreggiata per far posto alla pista ciclabile. Arrivati a Candeglia, poi, ci sarà il tracciato comunale che porterà verso il centro e la stazione ferroviaria – grazie ad altri progetti in essere, in parte anch’essi legati al Pnrr, ed in parte sfruttando tratti di piste ciclabili già esistenti – che fungerà da punto di interconnessione modale.

Per la Ciclovia, invece, scesi da Candeglia si raggiungerà Pontenuovo attraverso viabilità secondarie per poi dirigersi verso la provincia di Prato. Il termine previsto dei lavori, da rispettare visti i vincoli stringenti del Piano, è per il 30 giugno del prossimo anno, quindi il cantiere dovrà procedere in maniera rapida e lineare.

Saverio Melegari