C’è il picco influenzale, boom di polmoniti. I medici: "Ultimi giorni per potersi vaccinare"

Pistoia, 2 febbraio 2024 – Quest’anno l’influenza sembra più aggressiva di sempre. Tanti in questi giorni sono a letto, fermati soprattutto da virus respiratori, che hanno costretto anche i più fragili ad andare in ospedale. "Non abbiamo mai visto così tanti casi di polmoniti", spiega il segretario provinciale della Fimmg, il sindacato dei medici di famiglia, dottor Giuseppe Pace. Con lui tentiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda l’epidemia influenzale.

Dottore, qual è l’emergenza in questi giorni?

"Abbiamo una diffusione allarmante di forme respiratorie: soprattutto bronchiti, ma anche casi più complessi, che sfociano in polmoniti, e virus sinciziale che colpisce ora non solo i piccoli, ma anche i giovani adulti e in alcuni casi gli anziani. In molti casi si tratta di un insieme di fattori. Il virus influenzale che non è ben curato, poi si acuisce".

Quando è atteso il picco influenzale?

"In questi ultimi giorni abbiamo avuto diversi casi, ma con un rallentamento dei contagi. Il picco, verosimilmente, è atteso per la metà di febbraio".

Ci sono altre forme che stanno circolando?

"Sì, abbiamo lo streptococco, che sta colpendo anche la popolazione anziana, e poi gastroenteriti, con vomito, dissenteria e febbre, adenavirus, ecc".

Come sta andando la campagna vaccinale e quanto tempo c’è ancora per vaccinarsi?

"La campagna ha registrato un sensibile calo. Ormai siamo al termine, direi che c’è ancora una settimana utile per vaccinarsi e per evitare l’ultima ondata".

E per quanto riguarda il Covid?

"La popolazione pistoiese che si è sottoposta al richiamo è davvero una minima parte. Purtroppo, c’è una diffusa sottostima del rischio. Abbiamo abbandonato ogni forma di protezione individuale e la recrudescenza di queste forme respiratorie ne è la prova. Non ci sono poi più controlli a tappeto sui più giovani, come avveniva prima, quando per rientrare a scuola dopo una lunga assenza era necessario il certificato medico".

Come sono andati i vaccini anti Covid nelle ultime settimane?

"C’è stata una buona richiesta nelle settimane precedenti al Natale. Questa sarà una tendenza che andrà a consolidarsi. In generale, le persone cercavano di proteggersi in vista delle riunioni famigliari e dei viaggi, cioè proprio per affrontare con maggiore serenità queste occasioni. Ovviamente la possibilità di vaccinarsi per il Covid c’è sempre, ma è più consigliata nei mesi invernali, proprio per il pericolo che la circolazione di altri virus, come quello influenzale, in presenza di Covid, porti complicanze".

Qual è l’appello da fare alla popolazione?

"Sicuramente, a non sottovalutare la sindrome influenzale e le forme respiratorie e sottoporsi subito a tampone per escludere la concomitanza anche del Covid e poter scegliere una terapia adeguata, specie in presenza di soggetti anziani o fragili".