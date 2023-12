C’è il mercatino della solidarietà. Tante idee e il presepe di Nevio

Torna per l’undicesimo anno il mercatino della solidarietà che la Misericordia di Pistoia organizza ogni anno grazie alle donazioni di articoli fatti da Conad Nord Ovest. La cooperativa pistoiese ogni anno dona alla Misericordia di Pistoia oggetti di vario genere, dal casalingo a giocattoli, bigiotteria e articoli per la casa, una vasta scelta di idee regalo che contribuiranno all’acquisto di mezzi utili per il trasporto di persone diversamente abili. Si rafforza sempre più la collaborazione tra Conad e Misericordia. Il mercatino sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nel parco di Via Bonellina sarà possibile visitare anche il presepe che l’artista Nevio di Marco ha preparato e l’albero di natale fornito e addobbato da Romiti Pietro & Figli.