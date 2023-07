C’è fiducia su ricavi e occupazione A Pistoia le aspettative sono alte Ma si attendono ulteriori conferme

PISTOIA

In un contesto di generale ottimismo nelle imprese del terziario e in particolare del turismo in Toscana, la provincia di Pistoia si piazza al secondo posto nella regione per aspettative sui ricavi e l’occupazione nel corso del 2023, mentre si colloca a metà classifica per la fiducia nell’economia complessiva e nella crescita delle singole imprese. Questo in sintesi il risultato della indagine dell’Osservatorio congiunturale del terziario della Toscana condotta da Confcommercio Toscana in collaborazione con Format Research. L’indagine viene svolta a cadenza semestrale su un campione statisticamente rappresentativo di 800 imprese del terziario (commercio, turismo e servizi) che operano sul territorio (52 quelle pistoiesi). L’andamento generale nella regione è di notevole crescita e fiducia rispetto all’anno precedente, con Firenze in testa e nel complesso dati superiori alle medie nazionali.

La provincia di Pistoia dà il meglio di sé quando alle imprese intervistate si domandano aspettative sui ricavi e sull’occupazione. Alla domanda sei i ricavi dell’impresa siano aumentati rispetto al semestre precedente, a Pistoia c’è un indice di risposte positive pari al 55, oltre la media regionale di 50 e secondo solo a quello registrato a Firenze che è pari a 60. Anche l’andamento dell’occupazione volge decisamente al meglio nella nostra provincia dove si rileva un dato altissimo, pari a 59 su 100, superiore alla pur elevata media della Toscana (57) e a quella nazionale (50) e di poco al secondo posto rispetto all’indice fiorentino (60). La posizione di Pistoia scende però in graduatoria quando si tratta di esprimere fiducia nell’economia generale e nella situazione della propria impresa.

Per quanto riguarda la fiducia nella situazione economica complessiva la provincia di Pistoia è quinta sulle dieci province toscane con un indice di 47 che pur essendo superiore al 45 toscano è tuttavia più basso di quello registrato a Firenze (57), Pisa (54), Siena (50) e Lucca (49). Pistoia passa dal quinto al sesto posto quando si tratta della fiducia nel miglioramento della propria impresa, a livello di 50 su 100 contro un euforico indice 62 di Firenze e livelli di ottimismo elevati anche ad Arezzo (57), Siena (56), Lucca (57) e Pisa (52). Nel complesso sembra dunque che il "sentiment", cioè lo stato d’animo delle imprese pistoiesi si mantenga improntato alla prudenza sulle loro stesse prospettive di sviluppo e anche sull’economia italiana malgrado mostrino aspettative incoraggianti sui fronti dell’occupazione e dei ricavi. Come se a Pistoia, pur in presenza di tendenze alla crescita, si volesse aspettare ulteriori conferme su dati concreti prima di festeggiare.

Dal punto di vista del fabbisogno finanziario, cioè in sostanza della liquidità, le imprese pistoiesi si attestano sulla media regionale (54) e si collocano al quarto posto dietro la solita Firenze (61), Lucca (59) e Massa Carrara (58). Sono basse a Pistoia come in tutta la Toscana le aspettative di miglioramenti sul piano dei prezzi praticati dai fornitori: è di 10 su 100 l’indice di fiducia su questo fronte. "Stiamo assistendo ad una ripresa degli investimenti – sostiene il Direttore Generale di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni – il terziario sta facendo di tutto per superare brillantemente il periodo nero della pandemia, che pure gli è costato moltissimo in termini di denaro ed energie. L’iniezione di fiducia che arriva ora dal turismo ci fa ben sperare, anche se all’orizzonte restano tanti interrogativi legati al quadro economico internazionale e, soprattutto, al potere di spesa delle famiglie".

Giacomo Bini