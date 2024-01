Cautela tra i primi cittadini valdinievolini

"Una mia eventuale candidatura per un terzo mandato alla guida di Lamporecchio? Prima di tutto, come del resto per tutti gli altri casi, è necessaria una valutazione da parte del Partito Democratico, il mio partito, a livello comunale. E poi, eventualmente, partirà un percorso comune". Così si esprime Alessio Torrigiani, segretario provinciale dem e sindaco uscente di Lamporecchio, dove sta appunto concludendo il secondo mandato, sulla possibilità di provare a continuare la sua esperienza personale. "Fare il sindaco – prosegue – è senza dubbio il lavoro più bello del mondo, perché ti dà la possibilità di stare quotidianamente a contatto con la gente e le sue necessità. Insieme al Pd di Lamporecchio, valuteremo se sarà opportuno o meno presentare una mia terza candidatura".

Anche Marzia Niccoli, sindaco di Massa e Cozzile, sta concludendo il suo secondo mandato. È molto innamorata della sua realtà e in questi anni ha avviato diversi progetti che, di sicuro, non le dispiacerebbe veder completati. Fino a ieri però non si era posta il problema del possibile terzo mandato. Anche per lei inizierà una fase di valutazione insieme alla sua maggioranza. Ancor più netta Gilda Diolaiuti, prima cittadina uscente di Pieve a Nievole: "Sono abituata a fare riflessioni su cose concrete e reali – ha messo in chiaro –. Se così sarà, inizierò a pensarci. Ma al momento sono concentrata su altre questioni. Vedremo più avanti".