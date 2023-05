Castellucci e Bettazzi lanciano idee

"I dati dell’Osservatorio hanno quantificato le enormi criticità che penalizzano l’accesso agli appalti delle imprese di Prato e Pistoia del settore costruzioni, confermando ciò che Cna denuncia da anni – ha precisato Riccardo Castellucci presidente Cna Costruzioni Toscana Centro – Oggi sappiamo che, a parte la digitalizzazione del sistema degli appalti, sul nostro territorio tutti gli altri indicatori legati al sistema degli appalti pubblici sono al di sotto della media nazionale, malgrado i nostri sforzi". Rincara la dose il presidente di Cna Toscana Centro, Claudio Bettazzi. "Abbiamo fortemente voluto questo confronto con i Comuni – ha detto – proprio per sensibilizzare al problema vissuta dalle piccole imprese. L’economia generata dal mercato degli appalti pubblici rappresenta il 13% del Pil europeo. In Italia, nel 2021, l’importo degli affidamenti sopra i 40mila euro è stato di 199,4 miliardi. Da questo mercato le piccole e medie imprese restano escluse: inaccettabile. Abbiamo richieste precise, ad esempio, prevedere nei bandi l’obbligo della suddivisione in lotti per favorire l’accesso alle pmi, sostenere le forme aggregate di imprese, semplificare le procedure, favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti e limitare il subappalto".