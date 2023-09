Cassero, nuova visita alla discarica Pubblicati quattro anni di controlli

"Sul sito internet del Comune sono stati recentemente inseriti tutti i dati sui controlli effettuati dall’Arpat sulla discarica del Cassero. Riguardano gli anni che vanno dal 2019 al 2022. E anticipo che nelle prossime settimane organizzeremo una nuova visita sul posto aperta alla cittadinanza".

Queste sono le parole di Francesco Romagnoli, presidente del comitato cittadino per la discarica del Fosso di Cassero che ha fatto anche il punto sui prossimi sopralluoghi pubblici alla discarica.

La questione era tornata di attualità poco meno di un mese fa, quando Serravalle Civica aveva denunciato la difficoltà nel reperire gli esiti dei monitoraggi che erano stati effettuati dai tecnici dell’Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), negli ultimi cinque anni, chiedendone la pubblicazione sui canali istituzionali del Comune di Serravalle.

Una richiesta che è quindi stata esaudita e che era stata preceduta dalle rassicurazioni di Arpat, che in una nota dei primi giorni di questo agosto appena trascorso aveva confermato l’assenza di particolari criticità sulla base di quanto emerso dai controlli.

"I dati sono reperibili sul sito web del Comune, nella sottosezione “Controlli Arpat sulla discarica di Fosso di Cassero“, dallo scorso 8 agosto. Sono stati inseriti non appena ricevuti in via ufficiale – ha aggiunto Romagnoli, che ha voluto così indirettamente chiudere la polemica –. Mancano ancora quelli del 2023, perché sono ovviamente ancora in corso. A breve saranno inoltre caricati anche i dati dell’“automonitoraggio“ svolto nei mesi scorsi. Ma si tratta degli stessi risultati esposti tanto nell’incontro pubblico della scorsa primavera quanto nel corso della prima visita pubblica alla discarica dello scorso luglio. Sono quindi già stati resi noti".

Romagnoli ha così voluto sgomberare il campo da ogni dubbio. E fra qualche giorno dovrebbero esserci novità anche sulle prossime visite alla discarica, secondo la formula già recentemente sperimentata.

"Contiamo di programmare la prossima visita con l’arrivo dell’autunno, indicativamente tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, – ha concluso Francesco Romagnoli –. I cittadini saranno accompagnati dal personale di Herambiente, che li guiderà durante il sopralluogo e risponderà alle loro domande".

Giovanni Fiorentino