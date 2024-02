Cassero, i dem non ci stanno. Si pensa al ricorso al Tar

Un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta ad affidare ad uno studio legale l’incarico per valutare se vi siano i presupposti per un ricorso al Tar contro l’atto deliberativo della Regione Toscana, che il mese scorso ha dato il via libera alla rivalutazione volumetrica della discarica di Fosso del Cassero. E’ il documento al quale stanno lavorando i consiglieri del centrosinistra, per un atto che potrebbe essere presentato già nella prossima seduta del consiglio comunale.

Nelle scorse settimane, la giunta regionale si era espressa favorevolmente (sulla base di quanto emerso in Conferenza dei Servizi) sulla richiesta di Herambiente dopo che il gestore aveva chiesto di portare la capienza del sito del Cassero dagli attuali 3.010.000 metri cubi a 3.392.500, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi.

Si tratta di un’ottimizzazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati). Per un’azione che dovrebbe allungare di circa un quadriennio l’attività della discarica: fino a pochi mesi fa Herambiente indicava sul proprio sito il 2029 come termine ultimo per la dismissione della struttura, ma adesso dovrebbe continuare la propria attività sino al 2033.

Sembra se non altro scongiurata, perlomeno al momento, l’ipotesi che prevedeva la possibilità di conferimento di rifiuti solidi urbani nella struttura del Cassero, prevista in linea teorica dal Piano regionale dei rifiuti e alla quale tutto il consiglio comunale di Serravalle si era opposto lo scorso autunno.

L’ordine del giorno dei dem di Serravalle si basa su un’autorizzazione regionale del 2013 e in particolare sull’interpretazione di un aspetto prettamente tecnico che potrebbe potenzialmente essere in contrasto con il ricalcolo approvato. "Non esistono a nostro avviso i presupposti che stanno alla base della istanza proposta da Herambiente sul ricalcolo, "in seguito a misurazioni eseguite con moderni strumenti di calcolo di modellizzazione 3D, più precisi di quelli disponibili in passato" del volume della montagnola identificata dalla morfologia – hanno spiegato Riccardo Vannacci, segretario del Pd, e i consiglieri - proprio perché non è questa ad essere stata autorizzata con l’autorizzazione regionale AIA numero 1122 del 2013, ma il volume massimo di 3.010.000 metri cubi".

Giovanni Fiorentino