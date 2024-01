Cassero, aumento del volume. Slitta la decisione della Regione

Il verbale dell’ultima Conferenza dei servizi non è stato ancora sottoscritto dai rappresentanti di tutti gli enti che vi hanno preso parte. E per questo motivo, la decisione della Regione sulla rivalutazione volumetrica della capacità della discarica del Cassero, prevista per gli ultimi giorni di dicembre, è slittata. Sono gli ultimi sviluppi sul futuro del sito. L’argomento della discussione della Conferenza del 5 dicembre scorso, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti di Regione Toscana, Asl, Arpat e Autorità di Bacino, era, com’è noto, quanto richiesto da Herambiente nei mesi scorsi: portare la capienza del Cassero dagli attuali 3.010.000 metri cubi a 3.392.500, senza la necessità di ampliarne gli spazi. Si tratterebbe di una ri-misurazione rispetto a quella del 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati). Il consiglio comunale si era espresso negativamente, davanti a questa prospettiva e il vice-sindaco Federico Gorbi, durante l’incontro, lo ha ricordato. Ma la conferenza si è chiusa con un parere favorevole alla richieste del gestore, subordinate al rispetto di una serie di prescrizioni. Dovrà essere proprio la Regione, partendo dal governatore Eugenio Giani e dall’assessore all’ambiente Monia Monni, ad esprimersi a favore o contro. Difficile immaginare tuttavia che la giunta possa sconfessare quello che è di fatto un parere tecnico. Salvo sorprese, Herambiente potrà beneficiare di altri 382mila metri cubi di spazio, per il conferimento degli scarti. Il ricalcolo allungherebbe di quattro anni la vita del sito: se la chiusura era stata inizialmente fissata per il 2029, con questo nuovo provvedimento slitterebbe al 2033.

G.F.