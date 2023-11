"Cassa integrazione e blocco delle imposte". Le associazioni dettano il piano per la ripresa

Ci sono i drammi familiari che colpiscono perché arrivano dritti al cuore: chi ha perso la vita, chi si è visto portar via l’automobile da un fiume di fango dal terrazzo di casa, chi ha visto entrare metri cubi di acqua nella propria abitazione senza poter far niente ed ora ha poco o nulla fra le mani. Storie tipiche di questa alluvione che ha sferzato la nostra piana e che vanno ad intrecciarsi con le problematiche sorte, un secondo dopo la prima esondazione lo scorso giovedì, a livello produttivo e industriale. Fabbriche allagate, telai danneggiati per rimanere nel tessile, vivai con 50 centimetri di acqua nelle vasetterie o dentro le serre senza possibilità di "spurgare" velocemente: danni che in parte si vedono oggi e, in altra parte, si conteggeranno fra un paio di mesi. Ecco perché una parte della provincia è in ginocchio e, adesso, c’è da trovare il modo di reagire. A Quarrata, per esempio, il commercio è letteralmente a pezzi.

"La sera di giovedì – ricorda Samuele Quieti della pizzeria "Antichi Sapori" – stavamo ricevendo degli ordini, quando ha iniziato a piovere forte. Ad un certo punto la corrente è saltata e abbiamo deciso di chiudere tutto. Quando siamo tornati a vedere, la mattina dopo, il locale era completamente allagato". E ancora peggio poteva finire al negozio "Biagini calzature". "E’ stato un incubo – afferma il titolare – perché nel giro di soli venti minuti l’acqua mi è arrivata fino alla cintura. Una mia commessa non ha fatto in tempo ad uscire e la porta era bloccata. Non è rimasta intrappolata solo perché l’acqua ha sfondato i vetri ed è uscita da lì. I danni sono immani". Grossa preoccupazione, pertanto, in seno all’associazione di categoria.

"Un dramma senza precedenti - commenta il Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini - che, come tale, richiede misure straordinarie per essere gestito al meglio. Le piccole e medie imprese che sono state devastate dall’alluvione non possono risollevarsi con le loro sole forze. È urgente predisporre un blocco di tutte le imposte e dei versamenti dei contributi, accanto alla necessità di una moratoria verso gli istituti di credito, per i mutui e i finanziamenti. Provvedimenti che devono aggiungersi alla cassa integrazione straordinaria". Anche il presidente di Confcommercio Pistoia Prato, Gianluca Spampani, mostra preoccupazione per il futuro. "Questo – aggiunge il presidente – è il momento della vicinanza e della solidarietà. In queste ore così drammatiche, dobbiamo dimostrare che i valori comuni che ci uniscono possono aiutarci a superare un frangente estremamente complesso. Le imprese e le realtà associative però non possono farcela da sole: è fondamentale che si convochi subito lo stato d’emergenza per gestire adeguatamente la situazione contingente".

Dal terziario, poi, si passa al vivaismo ed anche qui il capitolo è particolarmente denso di nubi fosche all’orizzonte per un settore che, dopo il boom post-pandemia, sta vivendo una fase di riassestamento. "Come in altre occasioni ci rialzeremo – dicono da Coldiretti Pistoia – ribadiamo il consiglio alle nostre aziende vivaistiche e non: documentare e continuare a segnalare ai nostri tecnici i danni subiti. Donne e uomini delle nostre imprese sono da più di 100 ore con i piedi nel fango e gli occhi al cielo e occorrerà continuare così per i prossimi giorni". La panoramica dice che in pianura ci sono centinaia di aziende agricole che devono limitare le conseguenze, in collina fare i conti con micro-smottamenti (uno in particolare ha coinvolto un agriturismo) ed in altura negli ultimi due giorni si è assistito ad erosione di campi seminati a patate ed erba medica, piante abbattute dal vento che spalancato l’ingresso di un caseificio della rete Campagna Amica di Spignana, visto che poco più su – alla Croce Arcana – si registravano venti sopra i 200 kmh. Fra gli alberi, invece, quelli che patiscono di più sono i cipressi senza dimenticare che ci lasciamo alle spalle un ottobre "bollente" con la temperatura di ben 3,15°C superiore alla media. Sulla stessa barca, verrebbe da dire visto che di mezzo c’è l’acqua, ci sono anche tante medio, piccole e micro aziende artigiane del territorio messe in ginocchio dall’alluvione: dai laboratori privati alle rimesse fino a ditte familiari, il dramma rischia di essere molto grande.

"Siamo di fronte ad un pauroso shock – afferma il presidente di Cna Toscana Centro, Claudio Bettazzi – che influirà molto negativamente sull’andamento economico di tutto il territorio, dove saranno migliaia le imprese che potrebbero non riaprire se non saranno supportate tempestivamente dalle misure di ristoro messe in campo dal Governo e dalle amministrazioni regionali e locali. A preoccupare sono soprattutto i danni agli impianti. Abbiamo urgente bisogno di risorse immediate per imprese e famiglie, di uno snellimento delle procedure per accedere a queste risorse e di tempi celeri, perché il tempo può far la differenza nella ripartenza della vita economica e sociale. In una fase come questa, ci deve essere una Toscana unita e compatta, non esistono le contrapposizioni politiche".

Un po’ tutte le associazioni di categoria, e persino gli ordini professionali, si sono schierati in prima linea a tutela degli interessi dei propri iscritti. Il Consiglio nazionale dei commercialisti, per esempio, ha chiesto al Governo che vengano prorogate le scadenze fiscali previste da legge nelle zone colpite dall’alluvione, così come l’Abi invita le banche a mettere l’immediata sospensione al pagamento delle rate dei mutui. C’è chi, come Confartigianato, di fronte a zone nelle quali l’acqua non riesce a defluire perché ci si trova in mezzo a vere e proprie paludi, lancia un appello ai propri associati del comparto edile.

"Chiediamo la disponibilità di pompe idrovore con motore a scoppio – afferma Giordano Cerofolini, presidente del comparto edile – può accadere che qualche famiglia non sappia come contattare professionisti del settore, che possano dare loro una mano, oppure che quelli contattati abbiano posto condizioni assolutamente fuori luogo per il momento che stiamo vivendo. Chiediamo, a chi può, di indicare la propria disponibilità mettendosi in contatto con l’associazione". Soltanto quando l’acqua se ne sarà andata per intero, in particolar modo nel quarratino al confine con Seano, si potrà iniziare a pensare all’entità finale dei danni e, soprattutto, come ricostruire.

red.pt