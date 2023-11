Caso Vicofaro. ci sono cinque denunce e un esposto in procura

Pistoia, 19 novembre 2023 – E’ il contenuto della trasmissione del 21 settembre scorso di "Diritto e rovescio", condotta da Paolo Del Debbio, il punto nodale del primo esposto presentato alla Procura della Repubblica dal Comitato per Vicofaro, recentemente costituito e assistito dall’avvocato Alberto Barni del foro di Pistoia. L’esposto, per conoscenza, è stato trasmesso, il 10 novembre scorso, anche al prefetto, al questore, al vescovo e al sindaco. Il Comitato chiede alla Procura se vi siano reati ravvisabili in alcuni fatti elencati e, in particolare, chiede agli inquirenti di accertare se ci sia verità in quanto dichiarato all’inviata di Mediaset che, quella sera, era entrata nella chiesa di Santa Maria Maggiore con microfoni e telecamera nascosti e parlando con alcuni giovani migranti ospiti della parrocchia aveva chiesto loro se in chiesa vi era attività di spaccio e uno dei giovani le aveva risposto di sì. A questo si aggiungono cinque denunce presentate nel corso delle ultime settimane ai carabinieri di Pistoia da parte di altrettanti residenti del quartiere per minacce e violenza privata che sarebbero state messe in atto nei confronti di alcuni cittadini da parte di alcuni ospiti di don Biancalani. Questo è quanto ci è stato confermato da alcuni componenti del Comitato per Vicofaro, insieme ad alcuni residenti. Nei giorni scorsi sono venuti in redazione chiedendoci di poter puntualizzare alcuni aspetti di questa ormai difficile convivenza con la realtà della parrocchia.

«Non è vero – spiegano Comitato e residenti – che siamo soltanto quattro famiglie come sostiene il parroco. Prima alla messa c’erano 100-150 persone ora ce ne sono una decina. Dove sono finite tutte le altre? Per i residenti la chiesa è aperta soltano la domenica mattina, per la messa, perché se vogliono entrare in altri orari viene loro detto, dagli ospiti, che quella non è casa loro. ll degrado è documentato dai verbali dell’Asl, dei vigili del fuoco e dei vigili urbani. Ci siamo presentati in commissione per affrontare tutti questi aspetti. I toni alti non erano rivolti al parroco, ma in un contesto istituzionale dove avevamo diritto di esprimerci, e abbiamo comunque anche il diritto di farlo con toni alti. Nell’ultimo mese cinque persone hanno presentato altrettante denunce all’Arma dei carabinieri per minacce e violenza privata da parte di alcuni ospiti. Di tutto chiederemo i danni, come abbiamo già anticipato".

red.pt