Caso Maic, nessun taglio. La Regione rassicura: "Convenzione e ristori rinnovati per le cure"

Nessun impegno disatteso e la piena consapevolezza delle difficoltà ad erogare prestazioni ai disabili anche in un periodo così complesso come quello della pandemia. Tanto che oltre alle tariffe stabilite contrattualmente tra le parti, fanno sapere dalla Direzione Sanità Welfare e Coesione sociale della Regione, sono stati corrisposti anche i ristori dovuti. Tutto secondo i patti insomma per l’assessore al diritto alla salute e alla sanità Simone Bezzini che, rispondendo alla recente interrogazione del gruppo Fratelli d’Italia proposta dal consigliere Alessandro Capecchi, offre la sua versione dei rapporti tra Regione e Fondazione Maic. Antefatto, giugno 2023. L’ente diretto da Luigi Bardelli lancia l’allarme: con le richieste di servizi e prestazioni aumentate e i pesantissimi strascichi del covid la situazione potrebbe ingolfarsi, costringendo così la direzione a provvedimenti drastici, quali tagli del personale. La richiesta d’aiuto raccolta dal consigliere Capecchi è quindi diventata interrogazione, alla quale nelle ultime ore è arrivata risposta scritta. Che, in sintesi, sostiene il pieno rispetto degli impegni presi dalla Regione nei confronti della Maic. "I soggetti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali contrattualizzate che erogano prestazioni per soggetti disabili, tra i quali la Maic, hanno ricevuto ristori economici dedicati, oltre alla corresponsione delle tariffe stabilite contrattualmente – risponde l’assessore Bezzini -. Non risulta in atto una riduzione delle autorizzazioni per gli accessi, quanto invece un processo per rendere più funzionale l’attività della Maic, grazie alla costruzione di percorsi più flessibili tramite uno stretto raccordo tra i servizi di salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza aziendali e i servizi operativi della Maic, con obiettivo di integrazione. Da alcuni mesi è stata infatti avviata un’azione per accelerare il ricambio degli utenti e facilitare l’accesso alle attività. Inoltre i servizi aziendali stanno lavorando con la Fondazione per l’ulteriore sviluppo delle attività di riabilitazione semiresideziale. Nel documento Bezzini ricorda anche che la convenzione tra i due enti, attualmente scaduta, sarà a stretto giro rinnovata per ulteriori tre anni, per importo annuale analogo a quello individuato dall’Ausl Toscana Centro (5 milioni e 900mila euro), quale cifra "comprendente gli oneri relativi a tutte le tipologie di prestazioni, rivolte sia a minori che adulti", rammentando inoltre il potenziamento dei servizi erogati in teleriabilitazione nel 2021 in pieno covid.

Capitolo a parte quello del recente viaggio in crociera realizzato dalla Maic per il quale, sosteneva Capecchi, la Regione non aveva conferito le rette giornaliere. Il motivo? L’"assenza di autorizzazione e accreditamento sanitario specifico", che invece il precedente progetto di residenzialità estiva nella struttura di Ronchi-Massa in Versilia aveva. "Le attività sanitarie di riabilitazione ancorché dichiarate nel progetto non possono essere svolte né monetizzate come tali per assenza di autorizzazione e accreditamento – conclude Bezzini -. Si tratta quindi di un percorso ludico-motorio e di una esperienza di vita in un ambiente stimolante, utili per l’accrescimento dell’autostima della persona disabile ma che non si possono configurare come percorsi di riabilitazione sanitaria".

l.m.