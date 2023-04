Caso Lorenzini alla svolta Nuova sede all’ex-Santoni

Individuata l’area per la costruzione della nuova sede del Liceo Lorenzini, è in dirittura di arrivo il secondo lotto dei lavori alla sede centrale, che di fatto restituirà alla sede centrale del convento San Michele l’intero primo piano. Ad annunciarlo era stato nelle settimane scorse il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani. "Con questo intervento, insieme ad un altro analogo all’ex-tribunale – ha commentato – si completeranno i lavori della fase di emergenza, un periodo che ha richiesto un grande impegno e una grande disponibilità a tutti, a partire dagli insegnanti e dagli studenti, per fronteggiare le tante problematiche che sono emerse. Non è stata una vicenda di facile gestione per nessuno". "Adesso – aggiunge – dobbiamo affrontare e risolvere due obiettivi fondamentali: il primo, la possibilità di riportare tutte le classi del Lorenzini nella sua sede storica e su questo i nostri tecnici hanno elaborato una progettazione preliminare la cui realizzazione potrebbe consentire il recupero di tutto lo stabile in attesa della nuova scuola. Il secondo, appunto, procedere con tutti gli atti necessari per la nuova scuola e di concerto muoversi per il recepimento delle risorse per realizzarla, e qui voglio ringraziare la regione Toscana per i finanziamenti predisposti. Sarà altrettanto necessario – aveva concluso – che rimanga al nostro fianco la Provincia, per intercettare le ingenti risorse necessarie per portare a compimento il progetto della nuova scuola".

Attualmente le attività scolastiche sono distribuite su sei sedi. E mercoledì sera il consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica con la quale sarà possibile avviare un progetto per la realizzazione della nuova sede nell’area ex Santoni. Chiaramente ci vorrà qualche anno ma la prospettiva si è almeno schiarita, considerata la volontà di procedere verso una definitiva soluzione per garantire la continuità del liceo Lorenzini in una struttura moderna che premi la qualità dell’istruzione che offre. Adesso il primo passaggio da compiere, dopo aver individuato le risorse, sarà quello di concepire un progetto tecnico che con ogni probabilità competerà alla Provincia. La Regione qualche mese fa aveva garantito la disponibilità a erogare un finanziamento allo svolò di realizzare il nuovo immobile.

Giovanna La Porta