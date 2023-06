Casetta, bandi a vuoto: niente ristorazione e biciclette a Gavinana

Si preannuncia un’estate complicata per l’accoglienza turistica marescana. Il bando per la gestione di noleggio mountain bike e ristorazione alla Casetta Pulledrari, inizialmente andato deserto, è stato diviso in due parti: una per le biciclette, l’altro per la ristorazione. Negli anni scorsi i servizi erano stati garantiti da imprenditori che si erano aggiudicati il bando proposto dall’amministrazione comprendente entrambi i servizi, quest’anno evidentemente qualcosa non ha funzionato. Questa volta è andata male, o bene a metà, secondo i punti di vista: quello per la ristorazione è andato deserto mentre il noleggio ci sarà, però l’attività verrà spostata a Gavinana. Tirate le somme in quello che era un villaggio turistico dai numeri di tutto rispetto ci rimarranno le altalene e le panchine. Di accoglienza non se ne parla. E pensare che siamo davanti alla porta della Foresta del Teso mette tristezza. Non nasconde il suo disappunto l’assessore al turismo, Clio Cinotti: "il Comune ha provato con tutti gli strumenti a disposizione a trovare un gestore, davanti all’impossibilità di trovare una soluzione diversa da quella prospettata dalla ditta Ferrari Fulvia, che però è risultata l’unica interessata a garantire il servizio di noleggio. Dispiace che la Foresta del Teso non sia presidiata nel suo punto d’ingresso e cercheremo di trovare soluzione valutando tutte le strade possibili. Il Comune garantisce il taglio dell’erba e la manutenzione delle attrezzature, come dei giochi per i bambini ma, non può andare oltre ". Certo che iniziare la stagione con Le Ginestre ancora chiuse, la Casetta completamente non presidiata e il viadotto chiuso, qualche preoccupazione la mette. L’unica nota positiva s’intravede in una rinnovata vitalità della Pro Loco, forte di un gruppo dirigente fortemente motivato ma, se mancano le strutture e i progetti, la fine di questo lungo tunnel appare veramente molto lontana.

Andrea Nannini