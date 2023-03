Case popolari La graduatoria provvisoria

E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando Erp per l’assegnazione delle case popolari del Comune di Quarrata. Delle 129 domande arrivate sono 118 quelle ammissibili. Sono state escluse quelle in cui non erano presenti i requisiti previsti dalla normativa, mentre alcune sono state ammesse con riserva, da integrare con la documentazione richiesta. Entro il 31 marzo è tuttavia possibile fare ricorso, eventualmente con l’aiuto dell’ufficio relazioni con il pubblico e con lo sportello casa del Comune. La graduatoria è consultabile sul sito del Comune di Quarrata, con il numero di protocollo e non con il nome dei richiedenti, per rispetto della privacy. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro i primi di settembre. "Un dato risulta evidente dal numero delle domande arrivate – ha dichiarato il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti –. Il problema degli alloggi rappresenta un’emergenza del nostro comune, che si è aggravata negli ultimi anni a seguito della pandemia. Ringrazio i nostri uffici – ha aggiunto il sindaco – per l’intenso lavoro di raccolta ed esame delle domande". Anche l’assessore Mariavittoria Michelacci ha commentato i dati: "L’emergenza abitativa è un problema sempre più urgente, la nostra amministrazione sta cercando fondi esterni regionali e nazionali per erogare aiuti concreti".

D.G.