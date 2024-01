Casalguidi di carattere, rimonta servita. La Larcianese non molla e ringrazia Lenti

Nel girone A di Promozione Torna a sorridere il Casalguidi. Nel successo pesantissimo (2-1) contro il Pieve Fosciana le firme sono state di Mallardo e Ghimenti. Il successo conquistato al Nuovo Barni ha permesso ai gialloblù di salire a quota 27 punti, e di portarsi all’ottavo posto in classifica. La vittoria è stata poi salutata da mister Benesperi con grande soddisfazione: "Era importante fare punti. Nel 2024 non eravamo riusciti ancora a sbloccarci. Anche contro la Pieve Fosciana si era iniziato il match sulla falsa riga di quelli giocati in precedenza. Una volta in svantaggio non era facile reagire, viste anche le condizioni non proprio eccezionali del nostro terreno di gioco. Ma alla fine ne siamo venuti fuori, anche grazie ai cambi effettuati".

Non ha vinto, ma in doppia inferiorità numerica la Larcianese ha raccolto un punto prezioso. Merito del gol-capolavoro di Lenti, entrato a nove minuti dalla fine e capace di riacciuffare il Castelnuovo Garfagnana sull’1-1. I rossi rimediati da Fusco e Guarisa avevano complicato non poco la domenica dei viola, ma alla fine, in pieno recupero, ci ha pensato Lenti a piazzare il colpo vincente. Con il punto guadagnato la squadra viola si porta a ventidue lunghezze, un punto sopra la zona pericolosa dei playout.

Al Bini di Grezzano, Luco ed Intercomunale Monsummano hanno giocato alla pari e a viso aperto, regalando ai presenti un bel pareggio (1-1). Nel primo tempo bene i padroni di casa, che passano subito con Cirillo. Nella ripresa vengono fuori gli uomini di mister Matteoni, che prima sfiorano l’1-1 con Ferrara, e che poi trovano la rete del pari con l’eurogol di Vitiello, che da centrocampo sferra un tiro velenoso e ben calibrato, che si insacca alle spalle di De Sanctis. Il pari fa felici gli amaranto, che portano a sette le gare senza subire una sconfitta, e che continuano a stazionare in zona playoff nel girone A di Promozione.

Infine il capitolo Lampo Meridien. Non è un momento positivo, bloccata sulla parità (1-1) dal Dicomano. I ragazzi di mister Magrini erano persino passati in vantaggio con una rete segnata da Raffi, la prima con la maglia del Lampo Meridien. Poi troppi errori, il gol del raddoppio che non arriva e così arrivava il gol del pareggio degli ospiti con Carnevale, lasciato solo in area di rigore. Adesso in classifica generale la Lampo Meridien con 29 punti è al sesto posto.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini