CasaGarage, quando il design italiano conquista Giappone, Gifu, Firenze e Pistoia unite!

Da Tokyo e poi Gifu (sempre Giappone, quasi 400 chilometri più a ovest), per tornare infine a Pistoia e a Firenze. A fare il giro è l’opera di un giovane studio di casa nostra, CasaGarage, al secolo Giacomo Lazzaro e Edoardo Antonelli rispettivamente art director e chief designer, che, già in Giappone per progetti e contatti personali, hanno finito per diventare ambasciatori del design made in Italy prima e del made in Pistoia e ‘in Florence’ poi. "Abbiamo iniziato a coltivare rapporti con il Paese già dall’ottobre scorso – raccontano –, portando la nostra idea di design applicata al ‘vivere l’auto’. In sostanza creiamo zone living all’interno di garage utilizzando le macchine per arredare e creando così delle postazioni uniche, con interni d’auto che si trasformano in salotti o zone relax. Durante uno degli ultimi viaggi a Tokyo CasaGarage ha incontrato non solo il favore e l’apprezzamento dei clienti della città, ma la voce è arrivata fino a Gifu. Caso vuole che questa città da 45 anni abbia stretto con Firenze un patto d’amicizia. Così siamo stati coinvolti in un incontro tosco-giapponese".

A tirare le fila di questa amicizia c’era Kazuko Usui, ormai da trent’anni fiorentina d’adozione, che nello scorso maggio ha organizzato uno scambio tra le due città rappresentate da una parte dal sindaco Masanao Shibahashi e dal presidente della Camera di Commercio Yukio Murase e dall’altra dall’ambasciatore Cristiano Maggipinto, portando anche La compagnia delle seggiole e CasaGarage. "In quel contesto abbiamo raccolto l’invito istituzionale a raccontare a Gifu il nostro modo di fare design e quello della nostra generazione fiorentina e italiana – conclude Lazzaro –. Abbiamo visitato la città, ci siamo trattenuti per tre giorni cercando di conoscere le peculiarità di questi luoghi. Continueremo a lavorare per portare in Giappone il nostro modo di lavorare, così profondamente radicato alla tradizione artigiana locale che il mondo c’invidia".