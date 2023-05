Casa famiglia ancora più sicura "Un defibrillatore utile per tutti"

Inaugurato un defibrillatore alla Casa famiglia San Gregorio Magno di Maresca, grazie al contributo della sezione Auser di Cutigliano, del Comitato Cultura della Pubblica Assistenza di Maresca e di una famiglia del paese che ha voluto mantenere l’anonimato. A tagliare il nastro è stata la presidente Rossella Filoni, nell’ambito di una celebrazione in tono contenuto, come nello stile del consiglio dell’associazione che, a seguire ha svolto l’assemblea di bilancio.

Il bilancio non ha evidenziato particolari criticità, anche se la presidente ha invitato alla prudenza essendoci un segno meno per circa 5mila euro, proponendo quindi alcuni piccoli correttivi. Tenendo conto che se ne sono andati quattro dipendenti, ai quali c’è stato da corrispondere il trattamento di fine rapporto, e che i costi energetici sono aumentati a dismisura, il risultato di esercizio è stato definito "più che accettabile" per una struttura che rappresenta parte del patrimonio culturale collettivo. Motivo per cui tra gli auspici della presidenza anche "una maggiore partecipazione del paese". Nel frattempo l’ipotesi – in attesa di via libera da parte dell’Asl – di aumentare l’ospitalità di due posti, passando dagli attuali 12 a 14.

La Casa famiglia, nata ormai da una trentina di anni per volontà dell’allora parroco, don Vincenzo Venturi, prima dell’attuale destinazione aveva ospitato quello che allora veniva chiamato L’asilo delle suore, unica realtà in grado di guardare i bambini, in assenza del servizio pubblico. Evidentemente nel destino del Villino Montemagni, dal nome del proprietario che lo lasciò in eredità al paese, l’accoglienza era già prevista fin dall’inizio.

Andrea Nannini