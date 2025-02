Casa e sanità. L’incontro con Furfaro

Si parlerà di sanità, di casa e delle difficoltà economiche delle famiglie in un incontro pubblico che si terrà stasera, venerdì 7 febbraio, alle ore 21,15 al circolo Arci di Montale su iniziativa del Partito Democratico montalese e con la partecipazione del deputato Pd Marco Furfaro. Interverranno all’incontro anche il segretario del Sunia delle province di Prato e Pistoia Davide Innocenti e l’assessora alle politiche sociali del Comune di Montale Sandra Neri. L’incontro, intitolato "Nessuno rimanga indietro!", avrà come punto di partenza la legge sull’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora proposta da Furfaro e approvata all’unanimità dal parlamento.

"Si tratta di una legge simbolo – spiega il segretario comunale del Pd di Montale Salvador Righi – che indica la direzione in cui andare in un momento di crisi generale per il paese nel quale basta pochissimo perché una famiglia cada in una condizione di grave difficoltà economica. Una separazione dei coniugi, la perdita del lavoro di uno dei componenti o altri eventi simili possono indebolire in modo determinante la tenuta economica di un nucleo familiare. Anche nel nostro territorio la crisi del settore tessile sta determinando difficoltà economiche sempre maggiori. In questa situazione lo stato deve garantire a tutti i servizi essenziali a partire dall’assistenza sanitaria". Una particolare attenzione sarà rivolta nell’incontro al problema dell’emergenza abitativa e del livello elevato degli affitti nella nostra zona, anche nel comune di Montale. "La partecipazione del segretario del Sunia – spiega Righi – ci permetterà di avere il polso della situazione. Il Comune di Montale sta facendo la sua parte".

Giacomo Bini