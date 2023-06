Casa del volontariato Minoranza all’attacco "Localizzazione inadatta"

Viene annunciato per settembre l’inizio dei lavori per la costruzione della Casa del volontariato a Maresca e la minoranza consiliare di San Marcello Piteglio chiede lumi al sindaco (nella foto). "Confermiamo la nostra contrarietà alla localizzazione scelta dalla stessa Pubblica Assistenza e avallata dall’Amministrazione, così come già ci eravamo espressi con voto negativo in aula a dicembre – scrivono i consiglieri Franco Del Re, Rino Lori e Chiara Venturi –. Ritenevamo e riteniamo che vi siano aree più consone, come ad esempio il parcheggio a fianco del cosiddetto ’Ponte Grosso’: Area di circa 1.700 mq, attualmente destinata dal RUC a ’parcheggi di progetto’, migliore per posizionamento, perché non decurta della metà la superficie di un giardino pubblico; secondo perché tale area affaccia e si immette su una viabilità più consona, la SP 18bis; infatti vorremmo capire come verrà gestita un’eventuale emergenza con l’ambulanza nei giorni di mercato e nei giorni di manifestazioni. In tal senso l’uscita alternativa da Via Vallin dé Mori ci pare quanto meno inadatta, al contrario dell’uscita sulla provinciale.

"Ci sono da superare due curve a gomito, due stop e un dosso su una strada a doppio senso molto stretta. Non vorremmo, inoltre, che la scelta fosse ricaduta sull’area est del giardino pubblico per tentare di mettere una pietra tombale sul posizionamento delle strutture attualmente poste in loco, che avrebbero dovuto essere dismesse da tempo, o solo perché più comodo; entrambe non sarebbero motivazioni valide per giustificare tale scelta. Sono state fatte verifiche tecniche ed economiche anche su queste aree? Non solo: l’Amministrazione, visto che l’associazione in questione chiude il bilancio in perdita da quattro anni, si è chiesta se sia in grado di sostenere i costi che saranno a suo carico? Il dubbio che per sanare un errore del Comune si metta in ginocchio un’associazione di volontariato che svolge una utile azione nei confronti dei cittadini è ben presente. Chiediamo che sia dimostrato, numeri alla mano, che questa operazione viene fatta nell’interesse della collettività – concludono –. E vogliamo sapere se i 100mila euro di contributo elargiti dal Comune verranno stanziati in futuro anche per altre Associazioni di volontariato che ne dovessero eventualmente far richiesta".

Andrea Nannini