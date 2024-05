Carrozzine ’da cross’ in collina. Obiettivo assaporare la libertà. E scoprire i segreti dei luoghi

Escursione con le joelette, le sedie a rotelle da trekking, sulle colline di Santomato per sentieri sterrati e antichi alla ricerca di casolari e ville abbandonate, ma soprattutto alla conquista di una libertà rara per chi ha bisogno della carrozzina per muoversi. Protagoniste tre donne sulle joelette che, con i loro accompagnatori, hanno fatto da apripista a cento escursionisti. Più che la bellezza del paesaggio e il fascino delle antiche storie dei luoghi raccontate dalle guide ha emozionato tutti vedere la gioia delle tre donne in joelette, due delle quali alla prima esperienza di trekking, mentre potevano godere di un piacere, quello della passeggiata in collina, che finora era loro precluso. "Bastava guardarle – dice la guida ambientale Gerardo Lomi – per capire la loro felicità e i loro volti spensierati e contenti hanno contagiato e commosso tutti gli altri partecipanti". La camminata è iniziata dalla casa del popolo di Santomato per poi prendere un sentiero pieno di storia, perché anticamente portava a Badia a Taona, e che fa tappa, oltre che in diversi casolari, anche alla villa Calderai detta anche Villa di Pian di Collina oppure "villa bombardata" per il ruolo avuto nella seconda guerra mondiale, come deposito di alcune opere degli Uffizi, come sede strategica del comando tedesco quale avamposto della linea gotica e anche perché si dice che via abbia alloggiato per un breve tempo anche il generale Kesserling.

In ogni sosta sono state lette le filastrocche del compianto poeta Fiorenzo Gori, che certamente avrebbe partecipato con una quarta joelette se la malattia non l’avesse sottratto alla moglie Giuliana e ai tanti amici nel settembre del 2023. Lo spirito dell’opera di Gori, con il suo amore per la natura e la capacità di trovare gioia nelle cose più piccole del mondo, ha accompagnato il gruppo nel percorso che si è concluso nel pomeriggio con una merenda offerta dal circolo Arci di Santomato. L’escursione è stata organizzata da Hike Camminare Scoprendo con l’associazione di volontariato Vagamonti di Prato che ha fornito le tre Joelette e gli operatori per l’accompagnamento. Il gruppo è stato condotto dalle guide ambientali Gerardo Lomi, che vive a Santomato e conosce bene il territorio, e Stefano Toscano. L’accoglienza al circolo Arci di Santomato, che non si tira mai indietro quando si tratta di solidarietà, è stata offerta dal consiglio direttivo e dai tanti volontari compresi la presidente Mila Bartoletti e il dirigente Stefano Bindini. Il ricavato delle offerte libere dei partecipanti è andato a scopo benefico all’associazione Vagamonti.

Giacomo Bini