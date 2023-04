Caro-bollette, il peggio è passato "Vediamo la luce in fondo al tunnel"

Il momento peggiore per i commercianti pistoiesi dal punto di vista del rincaro in bolletta sembra superato. Dopo gli scorsi, pesanti, mesi in cui le attività hanno dovuto vedersela con aumenti fuori controllo a livello di luce e gas, ecco che finalmente gli esercenti stanno ricominciando a respirare. "C’è sempre un 30-40% in più rispetto alla primavera passata, ma niente in confronto ai periodi peggiori, nei quali abbiamo ricevuto bollette dalla spesa quintuplicata – la testimonianza di Christian Bernardinelli, titolare della pasticceria Cri’S Bakery di via dei Fabbri –. Mi riferisco a luglio, quando abbiamo dovuto pagare qualcosa come 3mila euro: una somma fuori da ogni logica. Le ultime bollette sono invece in costante discesa: l’ultima ammontava a 700 euro, quella prima a mille. Il trend è in calo da qualche mese e questo ovviamente ci lascia ben sperare per il futuro".

Sulla stessa falsariga il racconto di Maurizio Milani di Alibabar 2.0. "La situazione rispetto a luglio e ad agosto è sicuramente migliorata, anche se siamo sempre nell’ordine del 50% in più rispetto alla normalità, che è tanto. Solitamente, ogni due mesi spendevamo fra i 600 e i 700 euro. Sarebbe importante tornare rapidamente ai valori precedenti – sottolinea il gestore dell’attività di via Atto Vannucci –. Però rispetto ai mesi scorsi, quando cioè arrivavamo a pagare anche cinque volte di più, non c’è paragone. La bolletta peggiore? A luglio e ad agosto: ammontava a 2.500 euro, mentre ora siamo nell’ordine dei 1.100 euro". Si dice fiducioso pure Andrea Pierattini dell’Ottica Turi. "Qualche passo in avanti si sta registrando, è innegabile, e mi lascia più sereno in vista dei prossimi mesi. Certo è che bisognerà ancora avere un po’ di pazienza". Il pensiero del titolare dell’esercizio di Piazza Gavinana.

Secondo Pierluigi Lorenzini, gestore del Caffè Giulia in via Fermi e presidente provinciale di Confesercenti, "quello dello bollette in questo momento non è più un problema così pesante. In passato lo è stato, ma credo che attualmente ci siano altre criticità. Mi riferisco soprattutto alla difficoltà da parte degli esercenti di trovare personale".

Francesco Bocchini