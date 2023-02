Carnevale sì ma senza il carro

Domani al circolo Arci Gramsci della Catena di Agliana si festeggerà il Carnevale, dalle 16 in poi, con tombola, bomboloni e ‘hamburgherata’ serale. "Purtroppo, diversamente da quanto annunciato – fa sapere il vicepresidente del circolo, Guido Del Fante - il Carnevale alla Catena non vedrà la presenza del carro e non avrà i festeggiamenti in strada, perché il Comune ha negato la chiusura della strada per poche ore. Insieme al ‘Carnevale aglianese dei ragazzi’, avremmo dovuto festeggiare nella via davanti circolo, ma purtroppo l’iniziativa non potrà svolgersi come avremmo voluto. Invito tutti a partecipare facendo sentire quanto siano importanti le iniziative".

