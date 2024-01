Carnevale Pistoiese. Tre domeniche di festa con carri e maschere Premi alle più belle

È tutto pronto per il Carnevale Pistoiese, l’appuntamento organizzato dal Comitato Cittadino con la compartecipazione del Comune di Pistoia, che vede il nostro quotidiano in prima linea come media partner. Per tre domeniche, 28 gennaio, 4 e 11 febbraio i carri allegorici torneranno a sfilare in piazza della Resistenza, accompagnati da coloratissime stelle filanti, coriandoli, musica e tante maschere. E saranno proprio le maschere, com’è giusto che sia, le vere protagoniste del carnevale: le più belle saranno premiate ogni domenica. Il concorso per la maschera più bella, organizzato in collaborazione con la redazione de La Nazione appunto, è proprio la grande novità di questa edizione del Canrevale Pistoiese. Una competizione giocosa per individuare i sei costumi più fantasiosi e originali della giornata, che alle 16.30 saranno chiamati a salire sul palco per la premiazione.

Come nelle scorse edizioni, sul palco e sulla pedana allestiti all’interno del parco ci saranno le esibizioni di molte scuole di ballo e di danza pistoiesi, che allieteranno il pomeriggio e creeranno ulteriori momenti di festa. I carri allegorici, frutto dell’ingegno e della creatività dei volontari dei Rioni cittadini, sfileranno a partire dalle 14. Ogni domenica il parco sarà animata anche da tante attrazioni per grandi e piccini, come i truccabimbi, le passeggiate con i pony, le postazioni dedicate alle associazioni cittadine e i banchi gastronomici. "Anche per il 2024, grazie all’impegno di tanti volontari – sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo –, i carri allegorici tornano a sfilare in piazza della Resistenza e a far ballare e divertire tante famiglie. Ad arricchire questi pomeriggi di festa anche tante associazioni del territorio, ognuna con le sue specificità e la sua passione. Un impegno collettivo, gioioso, appassionato, che si ripete perché il Carnevale diverti un evento sempre più partecipato, un momento di festa per la città e per le famiglie".

"Dopo il successo dello scorso anno, non potevamo che riconfermare il nostro supporto al Comitato Cittadino di Pistoia, in accordo con l’Amministrazione – dichiarano, per Conad, Massimiliano Merildi e Andrea Matteini –, per far rivivere queste domeniche di festa e aggregazione, in linea con le strategie di valorizzazione del territorio pistoiese. Su Pistoia, come in altre realtà in cui siamo presenti come insegna, cerchiamo di dare risposte concrete alle molte necessità della comunità – ribadiscono – e vogliamo rappresentare un vero punto di riferimento. Il punto di vendita è uno spazio comune in cui va in scena ogni giorno la vita di tante persone e famiglie. Per questo Conad è attenta a tutto ciò che ci consente di cogliere e dare risposta alle necessità complessive delle comunità e ampliare lo sguardo su nuove, diverse necessità. Ringraziamo, dunque, il Comune e il Comitato per averci nuovamente coinvolti – concludono Merildi e Matteini – e vi aspettiamo numerosi".

Maurizio Innocenti