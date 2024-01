Carnevale, estratti i carri per la sfilata

E’ iniziata la fase preliminare con l’assegnazione del numero di sfilata della quinta edizione del Carnevale della Montagna che si terrà l’11 febbraio. Il primo posto è per Pian degli Ontani, seguito da Pontepetri-Campo Tizzoro, poi Spignana, San Marcello e Ponte Sestaione, Il sesto carro a sfilare sarà quello dei campioni in carica di Maresca che, lo scorso anno sono riusciti a coronare un sogno accarezzato da tre ann, seguiti da Pian del Meo, quindi Mammiano con il numero 8, poi Cutigliano e Bardalone con 9 e 10, mentre a chiudere la sfilata con il numero 11 sarà il carro di Gavinana. La manifestazione, tenuta a battesimo dall’allora parroco del paese, don Cipriano Farcas, è cresciuta di anno in anno alimentata da un sano spirito goliardico, è organizzata dal Comitato Parrocchiale per le feste, da quest’anno classificato come pubblico spettacolo. L’ingresso è gratuito.

Andrea Nannini