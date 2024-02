Carnevale della Montagna. Tra ingegno e goliardia

Il Carnevale della Montagna ha i piedi sui blocchi di partenza. Il via alla manifestazione, che ormai può definirsi tradizionale, visto che ha raggiunto la sua quinta edizione, sarà alle 13.30 di oggi, domenica 18 febbraio, con le esibizioni sulla Piazza Matteotti di San Marcello. La prima sarà quella del Gruppo Bandistico Appennino Pistoiese. Alle 18 circa ci sarà la premiazione. Il commento del sindaco Luca Marmo lascia intendere la soddisfazione: "E’ un piacere per l’amministrazione comunale e per la comunità di San Marcello Piteglio essere, anche quest’anno, il palcoscenico del Carnevale della Montagna. Un evento che si ripete con cadenza annuale e che chiama la Montagna tutta, a misurarsi in una sfida di ingegno, di capacità artigiane, di competenze e, soprattutto, intriso di una sana competizione. Purtroppo – osserva il sindaco – il maltempo della settimana scorsa, giornata per la quale era stato pensato l’evento, non ha consentito di rispettare le previsioni e ilCarnevale è scivolato oltre il giorno delle Ceneri. Comunque è un appuntamento importante, che chiama la Montagna, e non solo la Montagna, a misurarsi con se stessa in una sfida di coesione che, alla fine, lascia intorno a noi un alone di visibilità e vitalità che non può che far bene, al nostro territorio come al nostro spirito. Sono fiducioso che sarà – auspica Marmo – come ogni anno, una giornata bellissima. Come un’istantanea delle diversità che si fanno una cosa sola e si pongono alla nostra attenzione come un valore assoluto".

Nel frattempo qualche goliardo ha pensato bene di far sparire il cartello indicatore di Maresca, velocemente riapparso a Pian degli Ontani accompagnato dalla scritta: "Se volete vincere esponete questo", mentre a Maresca è stato sostituito da un altro, evidentemente beffardo, che ribattezza "La Vetrice", utilizzando il nome tradizionale ma un poco in disuso, di un tratto rimasto geograficamente orfano tra Maresca e Tafoni dopo una segnaletica di difficile interpretazione, recentemente allestita sulla Lizzanese. Sia Maresca che Tafoni fanno parte dell’ipotetica Repubblica di Mapsulon, gemellata con Cospaia, portando così il borgo aretino nell’universo parallelo narrato nel romanzo, anche questo di fantasia, “21 giorno“". Non poteva mancare un gruppo di numerologi napoletani che hanno interpretato il collegamento di Maresca con la Statale 66 e la concomitanza carnevalesca con il 66° mese di inibizione al traffico del viadotto marescano.

Andrea Nannini