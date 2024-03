Caporale torna in manette. Un "nuovo" giro d’affari

Il processo per la maxi indagine sul caporalato partita da Montale nel 2018 inizierà questa mattina nel tribunale di Pistoia. Il principale imputato Mushtaq Ahmad, 51 anni, pakistano, è stato arrestato nuovamente ieri mattina. I carabinieri hanno perquisto la sua casa ad Agliana e poi lo hanno condotto in carcere a Pistoia. Stesse accuse per lui, ma nell’ambito di una nuova indagine che questa volta vede coinvolto anche il figlio, Sharaz Ahmad, e un connazionale, Muhammad Mahmood: associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, con violazione dei contratti nazionali e delle norme sulla sicurezza. La perquisizione è scattata ieri mattina intorno alle 5,30: sequestrati documenti, locali e furgoni della ditta agricola intestata ai pakistani, così come disposto dall’ordinanza a firma del gip Patrizia Martucci. L’indagine che è stata diretta dal sostituto procuratore Claudio Curreli, è partita un anno fa, quando una pattuglia dei carabinieri di Prato, durante un normale controllo, aveva fermato una macchina di braccianti agricoli extracomunitari, tra cui uno degli indagati, che era alla guida. Da quel momento sono iniziati i controlli: al lavoro il Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Prato, insieme ai carabinieri di Pistoia e di Prato e al personale del Gruppo Tutela di Roma, che hanno smantellato l’organizzazione.

Almeno cinquanta i braccianti stranieri sfruttati e mandati a lavorare anche dieci ore al giorno nelle aziende agricole di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena, per una paga di appena 6 euro l’ora. Per reclutarli, i caporali avrebbero "pescato" anche dai centri di accoglienza, tra Firenze e Pistoia. Senza nessuna preparazione e nessuna attrezzatura, con appena un paio di guanti, i lavoratori sarebbero stati caricati all’alba sui furgoni stipati, e avrebbero affrontato lunghe trasferte: per alcuni, ogni mattina ci sarebbe stata anche un’ora di cammino a piedi, prima di arrivare nei campi. Poi la giornata, a volte senza pausa, e per pochi spiccioli. Un lavoro di cui non sarebbe rimasta nessuna traccia: niente buste paga, né contratti scritti. Nella totale incertezza e nella totale dipendenza dai loro capi.

Martina Vacca