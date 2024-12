Capolavoro Blu. Pescia si ferma

Nella dodicesima giornata della Serie C di volley in vetrina lo splendido 3-1 con cui il Blu Volley Quarrata ha superato la capolista Delfino Pescia. Quest’oggi si torna in campo: dalle 21 alla palestra della scuola di Via Boito c’è Delfino-Porcari, scontro tra la co-capolista (Pescia è stata raggiunta da Livorno a 28 punti) e la terza forza della classifica a 27. Allo stesso orario, ma a Donoratico contro il fanalino di coda del girone, trasferta da prendere con le molle per Quarrata, settimo a 18. Il turno infrasettimanale ha visto l’affermazione in rimonta (3-2) del Montebianco Pieve a Nievole a San Miniato Basso: Montebianco quinto in graduatoria a 20, che attende il derby con il Progetto Volley (dalle 18 alla King di Bottegone). Infine, da registrare la sconfitta 3-0 (14, 15, 23) di un incerottato Volley Aglianese con il forte Livorno.

G. B.