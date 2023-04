Capitale dello sport 2022 "Dove sono i mille eventi?"

La Regione Toscana istituì, alla fine del 2021, il titolo di Città Toscana dello Sport, il Comune di Abetone Cutigliano venne insignito di questo riconoscimento per il 2022. Per presentare un programma specifico la Regione stanziò un contributo fino a 100mila euro. Il programma venne presentato il 13 gennaio 2022 nella tensostruttura dell’Abetone. "Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa – scrivono oggi i consiglieri di minoranza – parlavano di “oltre mille eventi“ che sarebbero stati organizzati sul territorio legati a questo riconoscimento. Per garantire l’efficace comunicazione fu affidato con determinazione n° 136 del 30 marzo 2022 un incarico di gestione social e ufficio stampa alla società Devitalia srl al prezzo di 48.190 euro". Però, contestano i tre consiglieri di minoranza, Ballantini, Corsini e Costa, di tutto quello che fu annunciato si è visto ben poco: 160 eventi dalla durata media di 2 giorni, nell’intero 2022; 24 eventi sportivi; di tutti questi la maggioranza costituita da eventi che esistono da tempo e che l’amministrazione Danti ha solo ripetuto, mentre le pagine Facebook e Instagram del Comune evidenziano scarsi risultati. "La pagina Facebook abetonecutigliano2022 risulta avere al 13 aprile 2023 poco meno di 800 fan e 200 post pubblicati. Post che hanno prodotto un totale di “like“ non superiore ai 1.200 e 400 condivisioni scarse; la pagina Instagram abetonecutigliano2022 risulta avere al 13 aprile 2023 circa 400 follower, con 222 post e che nella sezione “rassegna stampa“ del sito ww.abetonecutigliano2022.it risultano 28 articoli stampa".

I consiglieri de “Il paese che vogliamo“: "Interrogano sindaco e giunta per sapere: quanti fondi siano stati effettivamente erogati dalla Regione al Comune di Abetone Cutigliano per le attività connesse ad Abetone Cutigliano Città toscana dello Sport 2022 e come siano stati spesi dall’amministrazione; quanti eventi legati ad Abetone Cutigliano Città toscana dello Sport 2022 risultino all’amministrazione effettivamente organizzati e svolti; se ci siano stati particolari inconvenienti che hanno portato al crollo degli eventi dagli “oltre mille“ previsti ai nemmeno 200 realizzati e se l’amministrazione si ritenga soddisfatta, alla luce dei numeri sopra citati, del lavoro svolto dalla società incaricata della gestione social e ufficio stampa".

Andrea Nannini