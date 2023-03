Capecchi ospite su La7 "Esperienza interessante"

Buona la prima per il consigliere regionale Fdi Alessandro Capecchi che ha partecipato – accolto in studio insieme ad ospiti del calibro di Prudenzano, Maraio e Panerai – alla trasmissione “DiMartedì“, condotta da Giovanni Floris su La7. "Un invito che mi è arrivato nei giorni scorsi direttamente dalla redazione – racconta Capecchi il giorno dopo confessando di aver ricevuto molti apprezzamenti per i contenuti espressi –. È stata un’esperienza bella ed emozionante, tra l’altro team redazione e organizzazione gentilissimi. Ammetto che l’aver frequentato per anni le televisioni locali è stata una palestra utile".

Importanti e di respiro nazionale e internazionale i temi trattati: dall’immigrazione, passando per la tragedia di Cutro, all’economia fino al nodo riforme. "Ho tenuto a ribadire che il fenomeno migratorio è e deve essere un tema europeo, riconoscendo il lavoro del governo Meloni. Noi siamo persone perbene e accogliamo tutti, ma non possiamo essere lasciati soli mentre altri Paesi stringono accordi per evitare gli arrivi. Un plauso poi alle politiche governative anche sul fronte della finanziaria che prevede aiuti alle famiglie e in merito al taglio del cuneo fiscale. Ho parlato chiaramente anche dell’immenso debito pubblico italiano. Ha ragione Meloni ad aver l’obiettivo di renderci padroni del nostro debito. Così com’è necessario liberarci dal ricatto a livello energetico: abbiamo già visto l’effetto della guerra in Ucraina". Poi la chiusura del confronto con la riflessione sulla "necessità di una riforma della giustizia e della pubblica amministrazione".

elisa cap.