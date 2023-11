Capecchi (Fdi): "Trenitalia e At in commissione"

Se da una parte il Pd invoca un fronte unitario per risolvere le criticità del tpl, dall’altra (leggasi Fdi) continuano a piovere bordate. "Sul trasporto pubblico e ferroviario i dem ragionano come se fossero all’opposizione – attacca il consigliere regionale Alessandro Capecchi –. Se i treni regionali non garantiscono un servizio adeguato e se gli autobus lasciano a piedi studenti e lavoratori, per il Pd la colpa è sempre di qualcun altro. Consistenti ritardi dei treni sono all’ordine del giorno – ricorda – per non parlare della tragedia sfiorata a Pescia, martedì mattina, con un autobus che ha preso fuoco. È l’ultimo caso di mezzi che si fermano a causa di guasti. Vogliamo approfondire la questione: da tempo abbiamo puntato i riflettori sulla diminuita manutenzione dei mezzi del Tpl. Ci riferiscono che l’azienda anziché investire di più in manutenzione, stia effettuando dei tagli in questo senso".

"Sui bus il Pd ha sbagliato a fare una maxi gara regionale e a prevedere una seconda fase per i lotti deboli perché, come era prevedibile, è un fallimento: ogni giorno migliaia di studenti vengono lasciati a piedi dagli autobus. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, la Regione ha fatto accordi al ribasso con Trenitalia con contratti deboli che non garantiscono i pendolari. Per decenni nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia i cittadini sono stati presi in giro promettendo loro una metropolitana di superficie che non è mai arrivata. Nel frattempo sono state investite risorse ed energie soprattutto nella tramvia fiorentina – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia –. Abbiamo chiesto che Trenitalia e Autolinee toscane siano audite quanto prima in IV Commissione e che la Regione Toscana sospenda l’avvio della seconda fase della gara tpl".