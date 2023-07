Capecchi (Fdi) è soddisfatto ma non troppo

"La riapertura è una notizia importante per tutti coloro che si servono di questo importante collegamento". Lo afferma Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Da quando sono partiti i lavori di Anas, ci siamo sempre interessati alla vicenda e abbiamo portato il problema sul tavolo della Regione. L’amministrazione Tomasi ha inoltre convinto Anas ad occuparsi del rifacimento della Bolognese, che a causa della chiusura della galleria ha visto un importante aumento di traffico. Se non ci fossimo stati, le attività della zona sarebbero state abbandonate a sé stesse e oggi Pistoia non avrebbe una strada praticamente nuova. Rimarranno però limitazioni in prossimità dei due ponti che attendono una progettazione definitiva da parte di Anas. Per questo continueremo a monitorare costante l’andamento degli interventi dell’azienda e ad intervenire in modo decisivo qualora sarà necessario".