Capannoni abusivi, il Comitato Cittadino attacca: "Si trovino i responsabili, subito sanzioni"

L’ipotesi formulata nella lettera del Comitato Cittadino indirizzata a sindaco e vigili urbani di San Marcello Piteglio oltre che al Prefetto di Pistoia e alla stampa, è abbastanza inquietante, si tratterebbe di un abuso edilizio su terreno di proprietà comunale, più precisamente nei giardini pubblici di fronte alla ex stazione ferroviaria di Maresca. "In consiglio comunale-si legge nella comunicazione- recentemente è stata votata la variante per costruire la casa del volontario della Pubblica Assistenza di Maresca, al posto dei prefabbricati posti presso i giardini pubblici sempre di Maresca, questo sanerebbe secondo noi un illecito di abuso edilizio perpetrato all’atto della costruzione dei prefabbricati, infatti l’assessore di competenza a risposta di una interpellanza fatta dal consigliere Vivarelli qualche anno fa, dichiarava che in Comune non esisteva nessuna autorizzazione per la costruzione di quei manufatti, nessuna richiesta e nessuna planimetria per costruire, e non sapevano nemmeno chi le avesse costruite, vorremo sapere dagli organi competenti se vi è stato un abuso edilizio, se i responsabili sono stati trovati, e che iniziative sono state messe in atto per sanzionare i responsabili. Vi sono state fatte svariate manifestazioni ludiche in tutti questi anni".

Andrea Nannini