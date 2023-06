Caos Variante Montalese "No al progetto di Pistoia"

Il comune di Montale è contrario al tracciato della variante alla montalese proposto dal comune di Pistoia, che prevede una nuova strada nella frazione di Stazione, parallela alla ferrovia; al tempo stesso ripropone come unico tracciato adeguato quello più a nord che da via Berlinguer passa da via del Foramoro fino a Sant’Agostino. Il sindaco di Montale Ferdinando Betti ha espresso nettamente il suo "no" alla proposta pistoiese prima in consiglio comunale (rispondendo a un’interpellanza di Insieme per Montale) e poi alla conferenza di copianificazione riunitasi in Regione per esaminare i piani di viabilità. "Noi siamo stati coinvolti e abbiamo espresso un parere favorevole – spiega Betti – sulla variante che passa da via del Foramoro, che è la via maestra che porta a Sant’Agostino ed è questo il tracciato che ci trova favorevoli tra quelli presentati dallo studio di ingegneria incaricato dalla provincia. Sull’altro tracciato – continua il sindaco – quello che interesserebbe la frazione di Stazione e collegherebbe la zona industriale di Montemurlo con la Stazione e poi la zona industriale di Sant’Agostino, non siamo stati coinvolti mai in modo formale, ma anche in via informale, parlando col dirigente della viabilità del comune di Pistoia, abbiamo espresso il nostro parere negativo".

"Le ragioni sono molteplici – ha aggiunto il sindaco – innanzitutto perché la via Garibaldi è già anche troppo trafficata e movimentata poi perché abbiamo approvato un piano strategico di mobilità sostenibile che prevede lo spostamento del traffico veicolare da via Garibaldi verso la strada che corre lungo l’Agna e sarebbe assurdo avallare una scelta, come quella del tracciato che interessa la Stazione, che è in contrasto con questo piano". La capogruppo di Insieme per Montale che ha proposto l’interpellanza si è detta d’accordo con la posizione assunta dal sindaco e, nel suo intervento, ha manifestato contrarietà al tracciato proposto dal comune di Pistoia perché a suo dire "andrebbe ad impattare fortemente sulla frazione di Stazione sia in termini urbanistici che di consumo di suolo che per la possibilità di nuove costruzioni". Innocenti ha anche ricordato la situazione di rischio idrogeologico presente nel territorio di Stazione. Betti ha anche espresso stupore per il fatto che il comune di Pistoia non abbia interpellato quello di Montale su una previsione che riguarda il suo territorio. "E’ la prima volta che mi capita – ha concluso il sindaco di Montale – noi non abbiamo mai fatto elaborati su viabilità in territori di altri comuni vicini, mentre il comune di Pistoia ha fatto un elaborato su una strada nel comune di Montale non mi pare un modo ortodosso. In ogni caso noi siamo contrari a quella previsione".

Giacomo Bini