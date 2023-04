Caos trasporto scolastico "Mezzi idonei per materna"

L’anno scolastico 20222023 stà per concludersi e nel comune di Abetone Cutigliano torna la polemica per il trasporto dei bambini. Il Gruppo Consiliare "Il Paese Che Vogliamo" prende posizione con una mozione proprio sul servizio trasporto scolastico: "I bambini che frequenteranno le scuole materne del nostro Comune nell’anno scolastico 202324 saranno 4 nell’ex territorio comunale di Abetone e 15 nell’ex territorio comunale di Cutigliano – ripercorrono –. Il trasporto dei bambini, che da quello che si evince anche il prossimo anno sarà svolto tramite servizio scuolabus di ditta esterna, è particolare, difficile e bisognoso di attenzioni. Pertanto non si possono obbligare i genitori a dotarsi di autovettura. La politica ’del buon senso’ è quella di preferire e favorire il trasporto pubblico collettivo rispetto a quello privato".

Facendo un passo indietro, la scuola dell’infanzia di Pian degli Ontani fu chiusa dal provveditorato e la sede divenne la scuola di Cutigliano. Da questo spostamento è nata l’esigenza di portare i bambini a Cutigliano e poi riportarli a casa, a Pian degli Ontani e a Pian di Novello. Da quanto si evince dall’ultima delibera di giunta, l’Amministrazione sarebbe in "attesa di trovare, di concerto con la Provincia di Pistoia e l’azienda di trasporto locale, una soluzione idonea" al viaggio di ritorno Cutigliano-Val Sestaione dei bambini della scuola materna "che non comporti cambio di autobus con sosta di attesa" facendo quindi capire che il trasporto per la scuola materna di Cutigliano vuole essere affidato completamente al tpl. Per questo "Il Paese Che Vogliamo" impegna la giunta "a rivedere la loro posizione sul servizio scuolabus da e per la scuola materna di Cutigliano affidandolo ad aziende con mezzi idonei e adeguati all’età dei nostri piccolissimi concittadini".

Andrea Nannini