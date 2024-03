"Caos a San Lorenzo, auto ferme al Ceppo"

"L’amministrazione vuole portare le funzioni pubbliche in San Lorenzo. E dove parcheggeranno gli utenti pistoiesi, sotto le logge del Ceppo?" domanda provocatoriamente dall’opposizione il consigliere comunale dem Paolo Tosi. Prosegue la querelle sulla questione dei lavori di riqualificazione, voluti dalla Giunta e resi possibili dal Pnrr, del quartiere San Lorenzo. Ma questa volta il raggio si allarga arrivando a includere anche la vicina piazza Giovanni XXIII. "Con il cantiere in piazza San Lorenzo e l’eliminazione dei parcheggi a pagamento, destinati adesso ai residenti, la situazione si è aggravata notevolmente e i cittadini non sanno più dove parcheggiare - scrive Tosi in una nota -. Nelle vie limitrofe è il caos: macchine che passano in via del Ceppo e auto parcheggiate perfino sotto il fregio Robbiano, in barba a pistoiesi e turisti che magari vorrebbero godersi la piazza con la famosa opera. Questo sarebbe valorizzare le nostre attrazioni turistiche - domanda ancora Tosi -?". Il consigliere lamenta come in città sia diventata una pratica quasi tollerata parcheggiare davanti ai monumenti, nonostante l’ordinanza di luglio 2023 lo vieti espressamente.

"Ma tutti vedono la situazione in via Cavour davanti a San Giovanni Fuorcivitas o su La Sala. Anche la Piazza del Ceppo è di fatto diventata un parcheggio, nell’indifferenza di chi dovrebbe vigilare ma soprattutto pianificare".

Il consigliere PD non risparmia altre stoccate alla giunta. "Pensavano forse che il problema dei parcheggi dopo l’avvio del cantiere San Lorenzo si risolvesse da solo? Così come l’accesso disabili agli studi medici di via Della Crocetta chiusa alle auto per via dei lavori - tuona ancora Tosi -? La questione parcheggi va di pari passo con un’altra: se questa destra crede davvero che Pistoia debba ricoprire un ruolo di Citta d’Arte. Cosa che a giudicare dai fatti sembrerebbe di no". Tosi conclude lamentando di assistere a una Giunta che sembra voler far "scivolare la città verso un pressapochismo dilagante, che rincorre problemi da lei stessa generati evitabili con buon senso e pianificazione".

Gabriele Acerboni