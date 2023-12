Cantieri di Publiacqua. Cambia la viabilità

PISTOIA

Per consentire a Publiacqua la realizzazione di scavi per un nuovo allaccio alla rete fognaria, mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio all’altezza del civico 247 di via Gora e Barbatole, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Durante l’intervento, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, saranno vietati il transito e la sosta. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori. Il percorso alternativo, tranne che per gli autotreni e autoarticolati, è individuato da via San Giorgio e via di Gello o via di San Pierino in Vincio e viceversa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.