Cantieri a intermittenza "Per noi affari in fumo..."

"Sulla partita dei lavori di Publiacqua in via Modenese, a Capostrada, è necessario arrivare ad una conclusione definitiva. Il tratto viene parzialmente o totalmente interrotto da mesi, con la conseguenza che tutte le attività che lavorano grazie al traffico d’attraversamento dalla Montagna alla città, risultano gravemente danneggiate. Basta rattoppi, servono interventi risolutivi e tempi certi". Lo sostiene Confcommercio Pistoia Prato, commentando la situazione che sta caratterizzando la zona. Una problematica, questa, che viene evidenziata dalle stesse attività. "Parliamo di una situazione – il commento di Sauro Vettori, dell’omonima Macelleria – che si protrae da oltre un anno. Ad oggi siamo ad almeno 6-7 interventi sulla strada, con chiusure parziali o totali della rete idrica da parte di Publiacqua. Si crea così un disagio per tutte le attività, con quelle che offrono prodotti generici che risultano tra le più penalizzate. Il traffico deviato sul raccordo autostradale fa sì che qui, per lunghi periodi, si vedano soltanto i residenti. Abbiamo chiesto che venga compiuto un intervento di manutenzione definitivo, in un periodo concertato con le attività e l’amministrazione, magari d’estate, per ridurre al minimo i disagi". Sulla stessa lunghezza d’onda Federico Sforzi, della Mesticheria Sgrilli: "Serve un lavoro definitivo, non c’è altra soluzione. Publiacqua interviene su singoli tratti, ci dice che i lavori sono terminati e poi li riprende più avanti. Io ho deciso di chiudere per giornate intere, perché non riesco a riprenderci nemmeno i soldi dell’energia. Da quando questa Odissea è cominciata ho perso tra il 20 e il 30% di fatturato. Il traffico che collega la città alla Montagna è vitale per noi". Martina Toninelli della Pasticceria Elisir rincara la dose: "Ormai andiamo avanti ad intermittenza da mesi. Così diventa difficile anche organizzare i turni con i dipendenti: accordiamoci una volta per tutte per eseguirli. Noi abbiamo perso almeno un terzo del fatturato". Una situazione di difficoltà che si protrae da troppo tempo anche per Enrico Magnolfi, titolare di un’edicola tabaccheria. "I primi problemi sono sorti già con la caduta del masso sulla strada – ricorda – e poi sono proseguiti con questi lavori. Cerchiamo la soluzione migliore, se la manutenzione serve facciamola, ma non a pezzi. Si tratta di una questione di rispetto, perché anche noi dobbiamo lavorare e abbiamo dei dipendenti da gestire. Io, nello specifico, ho visto svanire il 40% del fatturato".