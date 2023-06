Cantiere Via Fermi, prolungata l'ordinanza al 10 luglio

Proseguirà ancora per almeno due settimane abbondanti il cantiere lungo via Fermi necessario per la realizzazione delle due nuove rotonde che dovranno far defluire in maniera migliore il traffico sotto il cavalcavia della Tangenziale Est. I lavori vanno avanti oramai da inizio anno e l’ultima ordinanza del Comune scadeva ieri: a questo riguardo, l’amministrazione ne ha promulgata un’altra prolungando gli attuali provvedimenti al traffico (quello più rilevante riguarda il non poter percorrere via Fermi da est a ovest nella sua interezza) fino al prossimo 10 luglio. Vedremo se, per allora, tutto sarà pronto oppure no.